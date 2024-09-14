桃園這園區首辦千人中秋烤肉 5人份1999元吃喝玩樂明年續辦

桃園市府桃園文化基金會趁今天周末傍晚在中壢區中原文創園區，首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉活動，祭出5人份1999元烤肉套組，盡管下雨烤肉移至棚架下，仍吸引親子男女1000多人烤肉、免費逛市集、看節目表演，熱鬧不減，吳姓男子說，趁周末帶著妻兒一家4 口來烤肉、逛市集、看表演節目，「很快樂」。

趁著今天中秋節前的周末假期，許多民眾提前全家節烤肉賀節，桃園市文化基金會在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月活動，民眾爭先訂購烤肉套組報名，盡管下午雨勢不停，親子、年輕男女1000多人參與，主辦單位將烤肉區移至棚子內，避免淋雨，民眾點燃木炭生火烤肉，煙烤熱鬧，不同每年中壢SOGO商圈「萬人封街烤肉」場面。

桃園市文化基金會人員表示，中原文創園區去年開園，今年首次辦理千人烤肉派對，主辦單位準備懶人包食材1999元，有魚肉及甜不辣、吐司各式食材，參加民眾人來就可烤肉聚會，還有10攤酒商市集、調酒派對，欣賞510武藝凌光劍演武學院的光劍演武等多項表演節目及卡拉OK歡唱，晚上還有抽獎活動，民眾到場完成打卡每人送一顆柚子，200顆送完為止，千人烤肉今年提前歡度不一樣的中秋節，明年還會繼續舉辦陪伴市民過中秋。

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