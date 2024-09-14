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不是大溪老街！桃園最強觀光景點半年吸客501萬人次 網震驚：怎麼可能？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
老街溪步道旅客全桃第一，舊眷村磚瓦建築及時光隧道滑梯成打卡景點。記者曾增勳／攝影
老街溪步道旅客全桃第一，舊眷村磚瓦建築及時光隧道滑梯成打卡景點。記者曾增勳／攝影

桃園2024年最強觀光景點竟是「中壢老街溪步道」！交通部觀光署最新公布2024上半年桃園景點觀光人潮中壢老街溪步道奪冠，超越知名大溪老街，網友熱議「怎麼算！居民散步都算嗎」？市府觀旅局長周柏吟今天下午說，老街溪整治後河濱步道及自行車道串連，周邊景點及商圈多，觀光署採用中華電信大數據資料統計上半年旅客第一。

觀光署公布2024上半年桃園景點觀光人潮統計，中壢老街溪步道今年第一次列入統計，上半年即以到訪旅客高達501萬人次奪冠，去年冠軍的大溪老城區景點以341萬人次落居第2名，第3名是到訪旅客194萬人次的虎頭山風景區，消息傳出，中壢等地區網友炸裂，驚訝「怎麼可能」？

市府觀旅局指出，到訪旅客數據是依據中華電信大數據的行動裝置連線定位資訊，採計一定停留時間人流統計觀光遊憩遊客人數，排除當地居住及工作人口，中壢老街溪步道人次據以奪冠。

老街溪早年中壢段加蓋商場及停車場、加上河川汙染臭名，成為中壢地方毒瘤，自前桃園縣長吳志揚在2011年拆除商場開蓋後，展開水質改善及周邊景觀美化工程，歷經吳志揚、鄭文燦到張善政3任縣市長整治活化迄今，老街溪步道沿岸美化景點多，市府管理場館、步道清潔吸睛 ，如今晨間旭日、夕陽成為遊客、居民最愛遊憩去處。

市府水務局表示，至今完成老街溪步道從平鎮段、過環北路抵達國1國道段，歷經3任桃園首長斥資10餘億元，整治打造完成長約11公里河濱步道，老街溪河川帶寬闊腹地大，營造整條綠意美化的步道，兩岸景點和商店美食特色，又有機捷運輸抵達，吸引旅客及居民運動走訪，市府接著進行老街溪從國1 至青埔高鐵高架段約6公里整治工程及步道，預計明年完工，後續投入經費管理更到位。

周柏吟表示，老街溪整治後河濱步道完整，中壢火車站每天人潮全台第3，機捷A22完工，青埔觀光人口外溢，吸引本地人及機捷、台鐵外來旅客造訪，加上步道及自行車道串連平鎮、大園沿線，周邊中平商圈、壢景町、壢小故事森林、中平路故事館、老街溪河川教育中心、六和商圈及中壢夜市景點多，已是中壢都會區最重要的遊憩廊道，吸引遊客到訪去處。

中壢老街溪步道景點，今年上半年旅客501萬人次全桃第一，超越大溪老街。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道景點，今年上半年旅客501萬人次全桃第一，超越大溪老街。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道景點，今年上半年旅客501萬人次全桃第一，超越大溪老街。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道景點，今年上半年旅客501萬人次全桃第一，超越大溪老街。記者曾增勳／攝影
「老街溪河川教育中心」全台第一座河川主題環境教育場館，老街溪步道旅客全桃第一。記者曾增勳／攝影
「老街溪河川教育中心」全台第一座河川主題環境教育場館，老街溪步道旅客全桃第一。記者曾增勳／攝影

中壢 大溪老街 桃園 觀光景點

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