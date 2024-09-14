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新竹峨眉住商開發案引地方疑慮 業者稱是低密度開發

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉鄉將展開大型住商開發，不僅將設住宅區，還有產業園區，引發居民憂心帶來的汙水問題。圖／峨眉鄉青年提供
峨眉鄉將展開大型住商開發，不僅將設住宅區，還有產業園區，引發居民憂心帶來的汙水問題。圖／峨眉鄉青年提供

新竹縣峨眉鄉將展開面積超過70公頃的住商開發案，不僅規畫設養生、產業園區，還要興建上百戶住宅，引起地方居民憂心汙水會汙染灌溉水源，移入人口也會衝擊當地生活，對此開發業者回應開發案保留大片綠地，是低密度開發，產業園區也都是研發，並不會有生產廠房。

開發單位、盤基建設副總廖伯樺表示，此案將展開4期開發，其中1期的養生園區約20公頃，其中8公頃為420戶住宅，正在實施水保工程，2期產業園區同樣為20公頃，已準備動工，3期智慧園區正在環評程序，4期則規畫為旅館，每期都是低密度開發，會保留大片綠地。

不過峨眉鄉地方居民擔憂，開發案將對當地帶來衝擊，尤其影響野溪及環境，今天上午由返鄉青年在中盛村社區活動中心召開說明會，希望引起地方居民重視，尤其要向許多上了年紀的居民說明開發案可能帶來的影響及嚴重性。

青年代表鍾偉賢表示，開發業者7月曾舉辦說明會，但許多阿公阿婆聽不懂華語，對顧問公司的解釋不明白，因此青年決定以客語向長輩們說明開發案可能帶來的衝擊，以及告訴村民，權益可能會受到什麼樣的影響。

青年代表指出，開發案面積相當於40個村落大小，住宅區更預計遷入1500人，將是中盛村現有居民的3倍，開發所帶來的汙水還可能排入中盛村野溪，影響使用溪水灌溉的當地居民及生態環境，還有交通、垃圾處理等問題都影響居民。

村民也擔憂，開發案中有2期是作為產業園區開發，可能會帶來的工業汙水，將是對於中盛村，乃至整個峨眉鄉影響最大的問題，希望新竹縣府對尚未取得開發許可的產業園區案能夠嚴加把關，甚至能夠退回第3期產業園區開發案。

新竹 長輩 青年

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