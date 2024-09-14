2024世界美顏小姐來台總決賽 33國佳麗苗栗美景一日遊

2024世界美顏小姐全球總決賽於9月8日至21日在台灣展開，賽程為期14天並結合文化觀光之旅，備受國際矚目，苗縣府昨也邀請33國佳麗蒞臨苗栗文化觀光交流，今天安排參訪三義木雕博物館和舊山線鐵道自行車等代表性景點，並體驗客家擂茶DIY和享用傳統客家美食，讓世界也看見苗栗。

為促進國際文化交流、增進世界和諧並宣傳台灣，2024世界美顏小姐選美全球總決賽睽違10年再次在台灣舉行，共計有33國佳麗抵台比美；昨晚安排入住明德水庫的水漾月明度假文旅，展開「苗栗國際文化觀光交流」，盼透過來自各國佳麗，化身為苗栗的國際觀光大使，運用社群媒體向全球粉絲展現苗栗的旅程，將苗栗的美好形象傳遞至世界各地。

文觀局副局長徐建男說，這次國際文化觀光交流活動為參賽佳麗提供一個深度了解苗栗的機會，特別安排佳麗參訪三義木雕博物館和體驗舊山線鐵道自行車，展示苗栗縣的歷史文化與工藝之美。

木雕作為苗栗的代表工藝，將讓來自世界各地的參賽者親身感受到台灣手工藝術的精湛與深厚文化底蘊；而舊山線鐵道自行車，則是體驗苗栗自然美景的最佳方式，讓佳麗們在悠然的騎行中欣賞山林與舊橋的古樸風情。此外，佳麗也參與客家擂茶DIY和享用傳統客家美食，深入了解苗栗的文化多樣性。

副縣長邱俐俐也表示，這次活動不僅是一場選美競賽，更是國際文化交流的契機，透過佳麗們的影響力，苗栗的文化和觀光資源將被傳播至世界各地，吸引更多國際旅客來台旅遊，推動地方經濟發展。未來，縣府將持續推動與國際文化觀光交流合作，發掘更多具有潛力的觀光資源，並透過創新行銷策略，實現地方永續觀光發展。