快訊

大雷雨炸台中！水淹輪胎高、公車道成泳池 民眾：可請司機開救生艇來載了

地牛翻身！15:36台東規模4.1地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗醫院「健康直達巡迴列車」誓師 提供免費成人健檢

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院與苗栗市公所及轄內28個里長辦公室與各社區發展協會通力合作，今天上午在醫院舉辦「苗栗市民健康直達巡迴列車」啟動誓師活動，宣揚預防保健的觀念和服務。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院與苗栗市公所及轄內28個里長辦公室與各社區發展協會通力合作，今天上午在醫院舉辦「苗栗市民健康直達巡迴列車」啟動誓師活動，宣揚預防保健的觀念和服務。圖／苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院與苗栗市公所及轄內28個里長辦公室與各社區發展協會通力合作，今天上午在醫院舉辦「苗栗市民健康直達巡迴列車」啟動誓師活動，現場提供民眾免費成人健檢、BC肝炎篩檢、癌症篩檢(包括乳癌、腸癌、子宮頸癌、口腔癌及肺癌）服務，還有精彩健康講座和有趣闖關遊戲寓教於樂，吸引大批在地民眾參與。

根據衛福部最新統計資料顯示，112年我國因癌症死亡人數超過5萬3千人，平均每9分53秒就有1人因癌症死亡。「苗栗市民健康直達巡迴列車」推展的服務，除加強癌症篩檢、追陽與治療外，也將銀髮健康、就醫安全和長照服務等列為服務重點，希望藉由此次活動，讓市民更能夠了解自己的健康狀況，並正確認知預防保健的重要，定期接受健康檢查和篩檢服務。

部苗院長徐國芳表示，面對癌症對民眾健康的威脅，也呼應苗栗市長余文忠推動健康城市政策，因此今年敦聘苗栗市28位里長擔任苗醫健康大使，深入各社區鄰里，共同致力推展癌症篩檢、追陽，早發現、早治療，有效提高癌症治療效果、增加癌症存活率，守護鄉親健康。

苗栗市長余文忠則指出，早期發現、早期治療是有效防治癌症的不二法門，因此公所及代表會和各基層里長、社區發展協會理事長們，非常樂意與醫療端的部苗合作，啟動「苗栗市民健康直達巡迴列車」，將預防保健的觀念和服務提供給市民，幫助大家遠離癌症威脅。

現場提供民眾免費成人健檢、BC肝炎篩檢、癌症篩檢(包括乳癌、腸癌、子宮頸癌、口腔癌及肺癌）服務。圖／苗栗醫院提供
現場提供民眾免費成人健檢、BC肝炎篩檢、癌症篩檢(包括乳癌、腸癌、子宮頸癌、口腔癌及肺癌）服務。圖／苗栗醫院提供

癌症治療 苗栗市 衛福部

延伸閱讀

雨彈襲西半部！午後苗栗以南恐大雨 下周不排除雙颱生成

新竹客運退苗栗路線 亦捷公司9/16接駛10路線

貝碧佳路徑再修 苗栗以北今晚起有雨 中秋賞月2地碰運氣

假日停車收費起手式？ 苗市5個路段10月起再試辦3個月

相關新聞

新竹市觀光巴士今上路缺站牌告示 遊客全疑問：去哪搭車？

新竹市假日觀光巴士從今天起在新竹市區上路，免費載客繞行市區主要景點，希望促進觀光提供遊客方便，但第一天就出狀況，不少外地...

2024世界美顏小姐來台總決賽 33國佳麗苗栗美景一日遊

2024世界美顏小姐全球總決賽於9月8日至21日在台灣展開，賽程為期14天並結合文化觀光之旅，備受國際矚目，苗縣府昨也邀...

苗栗醫院「健康直達巡迴列車」誓師 提供免費成人健檢

衛福部苗栗醫院與苗栗市公所及轄內28個里長辦公室與各社區發展協會通力合作，今天上午在醫院舉辦「苗栗市民健康直達巡迴列車」...

斥資2.4億興建苑裡全民運動館 預計2026年底前完工

為提供苗栗縣民更多元、完善的運動空間與設施，縣府繼苗中地區的苗栗市全民運動館、苗北地區的竹南鎮全民運動館開始興建，苗南地...

揮別後巷髒臭免受罰 桃園龜山免費接汙水管

桃園市水務局正在龜山區大湖、大崗及公西等3里辦理家庭生活汙水用戶接管工程，同時大幅改善後巷環境及河川水質，提醒尚未完成汙...

新竹市萬聖節ATM之亂再臨？ 粉專預告「拉罷機」將出動

新竹市去年舉辦萬聖節大遊行，因有民眾裝扮成「新政治提款機」嘲諷新竹市長高虹安，卻被多名黑衣人包圍而引發社會爭議，今年喬裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。