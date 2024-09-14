苗栗醫院「健康直達巡迴列車」誓師 提供免費成人健檢

衛福部苗栗醫院與苗栗市公所及轄內28個里長辦公室與各社區發展協會通力合作，今天上午在醫院舉辦「苗栗市民健康直達巡迴列車」啟動誓師活動，現場提供民眾免費成人健檢、BC肝炎篩檢、癌症篩檢(包括乳癌、腸癌、子宮頸癌、口腔癌及肺癌）服務，還有精彩健康講座和有趣闖關遊戲寓教於樂，吸引大批在地民眾參與。

根據衛福部最新統計資料顯示，112年我國因癌症死亡人數超過5萬3千人，平均每9分53秒就有1人因癌症死亡。「苗栗市民健康直達巡迴列車」推展的服務，除加強癌症篩檢、追陽與治療外，也將銀髮健康、就醫安全和長照服務等列為服務重點，希望藉由此次活動，讓市民更能夠了解自己的健康狀況，並正確認知預防保健的重要，定期接受健康檢查和篩檢服務。

部苗院長徐國芳表示，面對癌症對民眾健康的威脅，也呼應苗栗市長余文忠推動健康城市政策，因此今年敦聘苗栗市28位里長擔任苗醫健康大使，深入各社區鄰里，共同致力推展癌症篩檢、追陽，早發現、早治療，有效提高癌症治療效果、增加癌症存活率，守護鄉親健康。

苗栗市長余文忠則指出，早期發現、早期治療是有效防治癌症的不二法門，因此公所及代表會和各基層里長、社區發展協會理事長們，非常樂意與醫療端的部苗合作，啟動「苗栗市民健康直達巡迴列車」，將預防保健的觀念和服務提供給市民，幫助大家遠離癌症威脅。