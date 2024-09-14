新竹市觀光巴士今上路缺站牌告示 遊客全疑問：去哪搭車？

新竹市假日觀光巴士從今天起在新竹市區上路，免費載客繞行市區主要景點，希望促進觀光提供遊客方便，但第一天就出狀況，不少外地遊客前來卻找不到站牌，抱怨「這種天氣會找到中暑」讓市府美意打折扣，新竹市府回應將緊急增加告示及放大指示牌，預計下周末前就會完成改善。

新竹市府城市行銷處表示，觀光巴士目前已於新竹公園放置1處、新竹火車站往轉運站地下道張貼3處指示，因應搭車人潮，市府將加強站牌數量、尺寸及張貼於明顯位置，讓民眾能一眼辨認乘車位置，後續也將持續增加周邊指引，並與周邊店家或私人單位溝通協調提供張貼告示。

城銷處指出，觀光巴士搭車站點已用數位方式加強宣傳，民眾可以直接連結google地圖找搭車點（ https://reurl.cc/oyY0E5 ），市府也將搭配新聞稿、社群、廣告等多樣方式露出，以便民眾廣為知悉，同時於活動網站上將新增各站點照片，讓民眾點閱後即可查看站點照片，便利民眾搭乘。

新竹市觀光巴士從今天起逢周末及假日營運，從早上9點到晚上6點每20分鐘一班，沿途9處站點，繞行巨城、城隍廟及動物園等多個市區景點，起站位於新竹後火車站的轉運站，上路第一天就吸引大批遊客及市民利用搭車，尤其年長者及親子居多，但卻因站牌不顯眼、缺指引，讓不少遊客如無頭蒼蠅般到處找搭車處。

記者實際到場發現，觀光巴士站牌是使用不到A4大小的珍珠板，臨時用雙面膠貼在轉運站外對面的廊道上，而非在轉運站內，因此不少遊客到轉運站才發現並非觀光巴士搭車處，詢問國道客運工作人員才知道是在外頭搭車。

有遊客即在市府臉書抱怨「完全看不出具體公車站牌在哪，這種天氣會找到中暑」，也有遊客反映，因觀光巴士只有單向營運，因此市區的9處站點都只有單側會有觀光巴士通過，不少遊客不僅找不到搭車處，就連等車都等錯方向，只能眼睜睜看著對向觀光巴士跑掉。