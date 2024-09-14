斥資2.4億興建苑裡全民運動館 預計2026年底前完工

為提供苗栗縣民更多元、完善的運動空間與設施，縣府繼苗中地區的苗栗市全民運動館、苗北地區的竹南鎮全民運動館開始興建，苗南地區規畫在苑裡鎮新建的全民運動館，歷經說明會等程序，目前工程標案已上網招標中，經費約2.4億餘元，預計2026年底前完工，提供苑裡與鄰近鄉鎮民眾完善的運動場館，也實現縣長鍾東錦的政見。

縣府水利處長楊明鐃表示，苑裡鎮全民運動館工程經費由縣府自行籌措2億4千200萬餘元，經多次會勘選址，最終選定苑裡鎮中正國小對面4筆公有地，將興建地下一層、地上三層建物。他強調，工程順利的話應該可以趕在下屆縣長選舉前完成，而新館啟用後將會交由苑裡鎮公所維護管理，建議屆時採招標委外管理及營運。

水利處指出，苑裡鎮全民運動館規劃設計提供各種教室設施，以及攀岩、韻律教室、多功能教室、飛輪教室、體適能中心和多功能球場，滿足不同年齡層的運動需求，目前工程標案已上網招標中，若招標順利，後續待取得建照等程序後即可動工，估計最快可於2026年6月可完工。

除了苑裡鎮全民運動館，頭份市全民運動館也將利用營運困難的頭份市立游泳池改建，另有已動工興建中的竹南鎮全民運動館、苗栗市全民運動館，未來苗栗縣四大人口數最多的行政區域，都將各自擁有全民運動館。

雖然苑裡鎮民及基層民代均對全民運動館殷殷期盼，希望能早日動土、完工；不過，公所則憂心館場未來的維修管理，恐是一大錢坑，反之若能委外管理及營運，將能為鎮庫帶來一筆收入。