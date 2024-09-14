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揮別後巷髒臭免受罰 桃園龜山免費接汙水管

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市汙水下水道家戶接管完成後，後巷髒亂消失，取而代之的是整潔風貌。圖／水務局提供
桃園市汙水下水道家戶接管完成後，後巷髒亂消失，取而代之的是整潔風貌。圖／水務局提供

桃園市水務局正在龜山區大湖、大崗及公西等3里辦理家庭生活汙水用戶接管工程，同時大幅改善後巷環境及河川水質，提醒尚未完成汙水用戶接管居民，可向水務局申請免費用戶接管。

水務局表示，為打造桃園成為國際級現代化都市，積極推動汙水下水道基礎建設，桃園市共規畫完成12處汙水下水道系統，整體推動策略為政府自辦及促參同步，龜山區至今年8月共接管2萬254戶，全市公共汙水下水道普及率目前達25.63%。

為提升普及率，上述辦理大湖等3個里的汙水接管，屬於桃園市龜山區實施計畫第二期第1標工程，總經費約2億1000萬元，國土管理署補助約1億8000萬元，預計明年10月完工。這項工程範圍涵蓋龜山區文化三路、文化二路及復興街周遭。

水務局表示，若排水區域範圍內住戶大致接管完成，只有少數住戶不願接管，市府可依下水道法第32條「不依規定期限將下水排洩於下水道者」，罰1萬元以上10萬元以下罰鍰，可連續處罰。汙水下水道是國家重大建設，政府以負擔接管費方法鼓厲家戶接管，進而提高接管率，一旦計畫範圍完工，未接管戶日後不但要受罰，還要自費接管，負擔不輕。

水務局指出，汙水下水道工程不只是國家重大建設，還是都市中隱形的工程，完工後可改善大家居住環境，並提升在地生活品質，龜山大坪頂地區目前正在施作汙水下水道用戶接管工程，透過家戶接管可以打造該區域優質生活的環境，尤其是可藉施工讓後巷恢復乾淨清爽的原貌，因此請大家踴躍申請接管。

桃園市汙水下水道家戶接管各計畫區最新接管率。圖／水務局提供
桃園市汙水下水道家戶接管各計畫區最新接管率。圖／水務局提供

住戶 桃園 水質

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