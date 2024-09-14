新竹市萬聖節ATM之亂再臨？ 粉專預告「拉罷機」將出動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市去年萬聖大遊行出現嘲諷高虹安的ATM裝扮，卻又因黑衣人包圍畫面，引發社會輿論。圖／本報系資料照
新竹市去年萬聖大遊行出現嘲諷高虹安的ATM裝扮，卻又因黑衣人包圍畫面，引發社會輿論。圖／本報系資料照

新竹市去年舉辦萬聖節大遊行，因有民眾裝扮成「新政治提款機」嘲諷新竹市長高虹安，卻被多名黑衣人包圍而引發社會爭議，今年喬裝提款機的扮演者又在臉書粉專預告將重出江湖，擬裝成「新政治拉罷機」，要以此譏諷民眾黨及柯文哲近期連連不斷的爭議。

名為「新竹市新政治」的臉書粉專發文指出自己即是去年萬聖節黑衣人事件中的新政治提款機「本機」，因為看到近期新聞上有許多與提款機有關的關鍵字，例如「新竹市立馬偕兒童醫院、新竹之光柯文哲」因此又忍不住浮上水面。

粉專預告，若今年新竹市代理市長邱臣遠照新竹市政府往年慣例，繼續舉辦新竹市萬聖節變裝大遊行，「它」會再考慮出動，且今年或許可以做個新政治拉罷機「罷起來！」

粉專發文更嘲諷陳佩琪「佩琪你要用提款機可以跟本機說阿！本機會走、會跑、會跳舞，你不用跑這麼多趟，這種體力活讓本機來，沒問題的」意有所指近期陳佩琪被爆多次利用提款機存款所引發的質疑及爭議。文中更向陳佩琪喊話「你來新竹找本機，還可以順便處理柯文哲的農地，除除草甚麼的，反正你最近的發言應該也除了不少小草，居功厥偉」。

粉專同時提到近來新竹馬偕兒童醫院容積率爭議。文中說「陳智菡攻擊兒童醫院的容積，真的氣到不行」，並痛批引起爭議的源頭就是民眾黨新竹黨部主委李國璋，更指李國璋的指控是「烏龍指控」，還稱李國璋「有酒駕前科，市長初選落敗後，就從國民黨跳槽到民眾黨」。

粉專還提到民眾黨「為了救柯文哲，民眾黨像發了瘋一樣，到處轉移焦點。甚至不惜攻擊新竹市，攻擊一個照顧新竹孩子的建設」更指「比貪汙罪更可怕的，是錯誤的幕僚」似乎又指陳智菡近來頻頻不斷的爭議。

提款機 民眾黨

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