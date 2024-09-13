探索色彩及光影 桃園市兒童美術館推出「光盒作用」展

桃園市兒童美術館推出「光盒作用」展，邀請國際藝術團隊卡諾夫斯基為孩童策畫光學色彩教育，館內有15個展區，孩童在不同光源下可看到不同的色彩及圖形，展覽明起至11月17日止，邀請孩童探索以線條、幾何造形、自然科學圖像與光學交織的藝術光盒，兒美館明起正式收費，全票100元，桃園市民、18歲以上學生及軍警消人員享半價優惠。

桃園市副市長蘇俊賓今出席桃園市兒童美術館「光盒作用」開幕記者會表示，兒童與成人觀察視角是有差異的，而展覽旨在打破單一視角，透過顏色、色塊、線條和光影的解構與重組，帶領參觀者打破框架、探索更多可能，相信此展覽不僅有助於開拓兒童的藝術視野，更能喚回成人的童心。

蘇說，展覽不只適合小朋友探索，也適合大朋友來找回喜歡畫畫的童心，參展完之後，相信對於生活周遭不管是巨觀或者微觀都會發現許多有趣的新視角。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，本次展覽美術館同時規畫52場教育推廣活動，融合科學、藝術和創新理念。另外自9月5日起開放團體預約，已有逾20場導覽申請。