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地方采風／汴洲里鳥事多 里長來處理

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市桃園區汴洲里長楊鑫坤處理鄰里「鳥」事有一套，他也不吝分享心得。圖／楊鑫坤提供
桃園市桃園區汴洲里長楊鑫坤處理鄰里「鳥」事有一套，他也不吝分享心得。圖／楊鑫坤提供

里長不僅服務里民，鄰里「鳥」事也得幫忙處理。桃園市桃園區汴洲里靠近虎頭山，自然生態豐富，里長楊鑫坤不時會接到民眾反映野生動物受傷情事，雖然不是專業，但經驗點滴累積，如今對受傷禽鳥照養很有一套，現在里內還有一批「鳥」看護，幫他分憂解勞。

「里長伯，土地公廟這裡掉落一隻小斑鳩在車頂，怎麼辦啦？」每年4月至8月是禽鳥繁殖與育雛學飛的高峰期，常有雛鳥學飛時摔落巢下，恐成野貓、野狗果腹之物，或遭路殺喪命；汴洲里鄰近山林，類似情事時有所聞，有些民眾不捨，都會求助楊鑫坤。

楊鑫坤說，野生動物意外受傷的情事幾乎全年都有，以禽鳥為大宗，除了雛鳥學飛落巢，或是被大雨淋濕失溫、被車撞傷等情形，有些簡單的照護，他可以自己處理，但多半還是交野鳥協會治療。

楊鑫坤服務多年，處理過的「鳥」事不勝枚舉，像夜鶯求偶期的尖銳叫聲，常讓居民難入眠，外來種的八哥鳥則十分凶悍，完全不畏生，馬路上常見牠們群聚覓食，駕駛還得慢行禮讓。

楊鑫坤也感謝鄰里巡守隊志工幫忙，現在有10多名「鳥」看護。他建議，若民眾發現雛鳥學飛落巢，如無急迫危險，建議先讓鳥媽媽自己引導或餵食，觀察後若有需要再通報相關單位。

動物 桃園 看護

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