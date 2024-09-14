再造歷史現場 苗縣出磺坑13號宿舍修復

苗栗縣政府文化觀光局向文化部文化資產局爭取公館鄉出磺坑再造歷史現場專案計畫第2期，加上所有權人台灣中油地方配合款，共斥資9300萬元推動，歷時4年復原「歷史建築」13號宿舍，昨天由苗栗縣長鍾東錦攜手中油董事長李順欽見證竣工。未來將活化空間，研議朝經營民宿方向進行。

苗栗縣公館鄉出磺坑是全國首座油井，也是全世界第2座油井，至今仍有油氣出產。石油探採人員早年在出磺坑周邊探尋油源，為了方便公館鄉南寮山區探採工作人員休息，搭建了共8戶連幢式的13號宿舍，還有男女分開的浴室，由於礦區移轉員工銳減，現存3戶半及附屬的公共澡堂。

縣府表示，出磺坑再造歷史現場專案計畫第2期計畫含8項子計畫，包含出磺坑北寮整體文化景觀的修景、南寮歷史建築13號宿舍修復與歷史散步道的維護管理，以及油礦知識體系深耕推廣等。

鍾東錦表示，感謝中央長期對苗栗縣文化資產保存的重視與補助，特別是大木作匠師黃彥霖，不僅傳承了地方技藝，也為出磺坑礦場留下珍貴的文化資產。出磺坑13號宿舍修復後將如何運用？苗栗縣文觀局長林彥甫說，希望中油盡速擬定空間活化計畫，並建議朝民宿方向來經營，應該會很受歡迎。中油公司也允諾會盡快訂定相關經營計畫。