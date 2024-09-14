紙製農膜好處多 桃園將推廣

農業用塑膠膜過往欠缺完善回收機制，衍生農膜棄置、亂燒等亂象。桃園市農業局與環保局合作，利用可自然分解的紙類打造環保農膜，近月在楊梅試辦以紙膜種仙草，發現相較一般傳統農膜，溫度降了7度，也有透氣效果利於作物吸收肥分。副市長蘇俊賓肯定表示將持續推廣，並研議補助。

農膜主要用途在抑制雜草生長，並使土壤保濕保溫，多用於瓜果類、草莓及仙草等作物，桃園市栽種果類作業面積約215公頃，每年約需使用11.1噸的農膜以利作物生長。農糧署雖鼓勵回收農膜，不過因程序複雜，常未妥善處理造成環境負擔。

農業局及環保局推出用可自然分解的紙類做的環保農膜，並選定楊梅區紫城農場作為示範場域，蘇俊賓昨到楊梅訪視試辦成效。經觀察1個月來情形，現場溫度計顯示，紙膜相較一旁的傳統農膜，溫度降了7度，不僅降溫也透氣。農業局指出，除了友善環境外，試驗田區使用紙膜的仙草生長情形較傳統農膜較佳，經和桃園改良場討論可能是紙膜滲透力較好，肥分可達根部，利於作物生長。

蘇俊賓說，紙膜雖然一開始購置成本稍高，但其會自然分解，無需再花費人力回收及處理，就整個生命周期來看，整體使用成本低於傳統塑膠農膜。

農業局將於年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中，規畫2分地的仙草花田試用紙膜，之後盼陸續推廣到各區、各項農作，並研議適當補助方案，打造桃園友善生態品牌。