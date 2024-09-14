聽新聞
0:00 / 0:00

紙製農膜好處多 桃園將推廣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市農業局與環保局合作推出環保農膜，用可自然分解的紙類做農膜，更為環保永續。圖／桃園市政府提供
桃園市農業局與環保局合作推出環保農膜，用可自然分解的紙類做農膜，更為環保永續。圖／桃園市政府提供

農業用塑膠膜過往欠缺完善回收機制，衍生農膜棄置、亂燒等亂象。桃園市農業局與環保局合作，利用可自然分解的紙類打造環保農膜，近月在楊梅試辦以紙膜種仙草，發現相較一般傳統農膜，溫度降了7度，也有透氣效果利於作物吸收肥分。副市長蘇俊賓肯定表示將持續推廣，並研議補助。

農膜主要用途在抑制雜草生長，並使土壤保濕保溫，多用於瓜果類、草莓及仙草等作物，桃園市栽種果類作業面積約215公頃，每年約需使用11.1噸的農膜以利作物生長。農糧署雖鼓勵回收農膜，不過因程序複雜，常未妥善處理造成環境負擔。

農業局及環保局推出用可自然分解的紙類做的環保農膜，並選定楊梅區紫城農場作為示範場域，蘇俊賓昨到楊梅訪視試辦成效。經觀察1個月來情形，現場溫度計顯示，紙膜相較一旁的傳統農膜，溫度降了7度，不僅降溫也透氣。農業局指出，除了友善環境外，試驗田區使用紙膜的仙草生長情形較傳統農膜較佳，經和桃園改良場討論可能是紙膜滲透力較好，肥分可達根部，利於作物生長。

蘇俊賓說，紙膜雖然一開始購置成本稍高，但其會自然分解，無需再花費人力回收及處理，就整個生命周期來看，整體使用成本低於傳統塑膠農膜。

農業局將於年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中，規畫2分地的仙草花田試用紙膜，之後盼陸續推廣到各區、各項農作，並研議適當補助方案，打造桃園友善生態品牌。

桃園 環保局 蘇俊賓

延伸閱讀

傳統塑膠農膜回收不易 桃園推環保分解農膜利作物生長

即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

桃園淨零生活節 蘇俊賓：跨局處合作、公私協力邁向淨零

回響／熱島擴大 蘇俊賓：大規模推動埤塘光電顯有疑慮

相關新聞

紙製農膜好處多 桃園將推廣

農業用塑膠膜過往欠缺完善回收機制，衍生農膜棄置、亂燒等亂象。桃園市農業局與環保局合作，利用可自然分解的紙類打造環保農膜，...

地方采風／汴洲里鳥事多 里長來處理

里長不僅服務里民，鄰里「鳥」事也得幫忙處理。桃園市桃園區汴洲里靠近虎頭山，自然生態豐富，里長楊鑫坤不時會接到民眾反映野生...

新竹市萬聖節ATM之亂再臨？ 粉專預告「拉罷機」將出動

新竹市去年舉辦萬聖節大遊行，因有民眾裝扮成「新政治提款機」嘲諷新竹市長高虹安，卻被多名黑衣人包圍而引發社會爭議，今年喬裝...

探索色彩及光影 桃園市兒童美術館推出「光盒作用」展

桃園市兒童美術館推出「光盒作用」展，邀請國際藝術團隊卡諾夫斯基為孩童策畫光學色彩教育，館內有15個展區，孩童在不同光源下...

新竹香山運動館拚年底完工 預計明年初可正式啟用

原訂去年就該完工的香山綜合休閒運動館，因歷經停工、變更設計後才復工，進度嚴重落後而遭批評「龜速」，新竹市府今提供新進度，...

影／桃園有住戶水龍頭打開流黃濁水 台水：釐清原因中

桃園市中壢區青埔地區有透天住戶1個多月前家中自來水就曾出現黃濁，起初以為是家中問題，但近日變嚴重且愈來愈多住戶出現這樣狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。