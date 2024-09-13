新竹客運退苗栗路線 亦捷公司9/16接駛10路線

中央社／ 苗栗縣13日電

新竹運將退出經營苗栗地區客運路線，新竹區監理所今天說，協調業者亦捷公司協助，在9月16日起將接駛路線5655等10條路線，服務民眾。

新竹市監理站發布新聞稿指出，新竹客運將退出經營苗栗地區客運路線，導致民眾往返新竹、與苗栗不便，亦捷公司在7月26日起已接駛新竹客運路線5667、5668路線。

新竹市監理站表示，9月16日起，再接駛苗栗地區公路客運路線10條路線，包含5655、5656、5657、5658、5659、5660、5661、5663、5664、5669，行駛動線與停靠站，都與原本新竹客運營運路線相同。

新竹市監理站說，在班次方面，現階段亦捷公司代駛期間仍比照原新竹客運服務班次，詳細班次時刻表及無障礙班次服務可至公路客運即時動態資訊網等查詢。

新竹市監理站表示，雖新竹客運公司將退出新竹及苗栗地區的公路客運市場，但已有規劃相關因應方案，並會有新的客運業者投入接駛服務，另針對班次及路線將重新調整，民行交通不會中斷。

新竹 監理站 運將

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