新竹香山運動館拚年底完工 預計明年初可正式啟用

原訂去年就該完工的香山綜合休閒運動館，因歷經停工、變更設計後才復工，進度嚴重落後而遭批評「龜速」，新竹市府今提供新進度，工期已接近完成，預計12月就會完工，最快明年初啟用，將為香山地區居民提供溫水游泳池、體適能中心等運動服務。

香山綜合休閒運動館的建設是新竹市府推動「一區一運動中心」政策的重要一環，雖然在2022年就動工，但2023年初卻遭遇停工並變更設計，使得完工時間大幅延後，就連民代都多次批評「拖太久」，忽視香山人的權益。

新竹市府表示，香山綜合休閒運動館興建進度在復工後已經加速，目前周圍的施工架已逐步拆除，建築物透明帶狀窗戶與流動性斜線格柵，呈現出都市動感的運動風貌，市府工務處與教育處將持續以嚴謹態度監督各單位工作，力求工程如期於今年12月完工，並於明年初正式啟用。

代理市長邱臣遠表示，香山區長期以來缺乏室內運動空間，雖有香山綜合運動場，但近年民眾運動健身需求頻率提高，仍期待興建多功能室內運動場館。未來運動館可提供25米室內溫水游泳池、律動教室與肢體活動區、桌球室、體適能中心、多功能教室及兒童體適能區，讓市民能有更多運動的選擇，同時提供香山國小、大庄國小等多所學校教育使用。

新竹市府預期，香山綜合休閒運動館周邊交通便利，鄰近新竹火車站、香山火車站，並有公車及Ubike服務，建成後可滿足香山區近8萬民眾的運動需求。