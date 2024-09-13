影／桃園有住戶水龍頭打開流黃濁水 台水：釐清原因中

桃園市中壢區青埔地區有透天住戶1個多月前家中自來水就曾出現黃濁，起初以為是家中問題，但近日變嚴重且愈來愈多住戶出現這樣狀況，跟台灣自來水公司反應，台水利用消防栓排水並告知已清乾淨，今仍出現黃濁水，民眾擔心水中會有重金屬影響健康，民代籲積極處理。台水表示，這2天共接獲27件反應，今上午再前往排空自來水管，持續釐清原因，並於地勢低點加設手動排水開關，日後可加速該區域排水，以穩定用戶用水。

市議員彭俊豪接獲民眾反應，近幾日住戶家中水龍頭打開出現混濁黃水，且有很重的鐵鏽味，雖然通報台水公司前來處理，卻仍有混濁水情形，加上有民眾坦言，1個多月前就曾出現這樣狀況，起初以為家中水塔不乾淨，清潔過後近日又出現這樣狀況，無水可用真的痛苦，希望盡快改善。

彭俊豪說，民眾請台水改善，雖稱已將濁水排出可正常使用，但仍有民眾家中出現黃水，甚至受影響住戶範圍擴大，民眾憂心黃水重金屬超標。也有民眾也懷疑是否為鄰近工地排出廢水，滲漏或破管造成汙染，之前在青商路就曾發生，仍希望盡速釐清，也呼籲市府協助處理。

台水第二管理處回應，經查本月10及11日獲反映水濁，現場勘查發現受影響用戶範圍為青埔一街、二街、四街、五街、六街、九街及高鐵站前西路等共21戶，經利用消防栓排水，並會同水質課同仁檢驗水質後，已符合飲用水質標準。

台水二區處說，不過今上午仍接獲6戶用戶反映有濁水，今再針對零星水質案件現勘了解濁水是否有其他管線交錯汙染或是其他原因，目前已選定該區域地勢低點加設手動排水開關，日後可加速該區域排水，以穩定用戶用水，並盡速釐清。