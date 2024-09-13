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傳統塑膠農膜回收不易 桃園推環保分解農膜利作物生長
農業用塑膠膜過往欠缺回收機制，衍生農膜棄置、亂燒等亂象。桃園市農業局與環保局合作推出環保農膜，用可自然分解的紙類做農膜，近月在楊梅試辦用紙膜種仙草，栽種後發現相較一般傳統農膜，溫度降了7度，也有透氣效果有利作物吸收肥分。副市長蘇俊賓今天訪視，認為紙膜雖購置成本較高，但因可以自然分解不需回收，就整個生命周期來看，價格低於傳統塑膠農膜，之後將持續推廣並研議補助。
農膜主要用途在抑制雜草生長，並使土壤保濕保溫，多用於瓜果類、草莓及仙草等作物，桃園市種植果類等的作業面積約215公頃，每年約需使用11.1噸的農膜以利作物生長，過去農糧署鼓勵回收農膜，不過因程序複雜，常為妥善處理造成環境負擔。
農業局及環保局推出用可自然分解的紙類做的環保農膜，蘇俊賓表示，首度在楊梅紫城農場推行紙膜栽種仙草，一個月來效果顯著，從現場的溫度計顯示，紙膜相較於一旁的傳統農膜，溫度降了7度，具有降溫跟透氣的效果，有利於作物吸收肥份，透過分區的比對可以發現效果十分良好。
農業局表示，除了友善環境外，試驗田區使用紙模的仙草生長情形較傳統農膜較佳，經和桃園改良場討論可能是紙模滲透力較好，肥份可達根部，利於作物生長。
蘇俊賓說，使用紙膜雖然一開始購置成本稍高，但其會自然分解，無需再花費人力回收及處理，如果用整個生命週期的概念來看，整體使用成本價格是低於傳統塑膠農膜的。
農業局將於年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中規畫2分地的仙草花田來試用紙膜，之後盼能陸續推廣到各區、各項農作，並研議適當補助方案，共同打造桃園友善生態品牌。
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