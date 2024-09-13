中秋前夕關懷犯罪被害人 新竹分會辦活動療癒心靈

犯罪被害人保護協會新竹分會今天說，為支持犯罪被害人家庭，在中秋前夕辦關懷活動，不僅讓被害者與家屬進行手作藝品、也進行桌遊遊戲，透過遊戲與鬥智，能放鬆與療癒心靈。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天提供新聞資料指出，趁中秋節前夕，也帶給被害者家庭與家屬溫暖，日前在竹縣福樂休閒漁村辦關懷活動，法務部保護司長林嚞慧、新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻、新竹縣警察局長宣介慈、新竹市警察局長邱紹洲等人出席支持。

林嚞慧接受媒體聯訪指出，這次活動盼讓馨生人感受到政府及社會關懷與支持，福樂休閒漁村也提供場地贊助，也展現大眾對公益的熱心。

犯保新竹分會主委陳進興告訴中央社記者表示，中秋節是家族團聚、分享生活喜悅時光，但因犯罪被害事件發生，造成家庭撕裂，面對傷痛與生活失序、以及經濟壓力與訴訟等問題，馨生家庭陷入停滯期，盼藉由此次活動鼓勵馨生家庭。

新竹分會表示，此次活動中安排製造流體月兔手作藝品，寓意是祝福與希望，盼透過馨生人親手做過程中，能享受創作樂趣；另桌遊賽能促進馨生人親子互動，並由心理師引導遊玩，療癒心靈。