苗縣出磺坑再造歷史現場2.0工程 歷時4年今辦竣工典禮

苗栗縣政府文化觀光局向文化部文化資產局爭取出磺坑再造歷史現場專案計畫第2期，歷時4年復原舊有13號宿舍，今天由苗栗縣長鍾東錦攜手中油董事長李順欽見證竣工，為再造歷史現場計畫2.0畫下完美句點。

苗栗縣公館鄉出磺坑是全國首座油井，也是全世界第2座油井，並且是至今仍有油氣出產的油井，石油探採人員早年在出磺坑周邊探尋油源，為了方便在公館鄉南寮山區探採工作人員休息，搭建了13號宿舍，並蓋了一幢男女分開的浴室。

縣府表示，出磺坑再造歷史現場專案計畫第2期經費達9千300萬元，其中文化部文化資產局補助8千340萬元，地方配合款由所有權人台灣中油股份有限公司自籌960萬元；第二期計畫內含8項子計畫，包含北寮整體文化景觀的修景、南寮歷史建築修復與歷史散步道的維護管理，以及油礦知識體系深根推廣等。

其中出磺坑北寮文化景觀區內主要修復工項為採修部木工廠及整體文化景觀修景；南寮員工宿舍編號為13號的宿舍，於民國51年（1962年）由台灣中油公司原地重新建造，作為南寮地區員工居住之用。「出磺坑13號宿舍」原興建規模為8戶連幢式宿舍，民國76年（1987年）時，由於礦區移轉員工銳減，拆除4戶現存3戶半及附屬的公共澡堂，於民國109年登錄為本縣歷史建築，兩案整體修復經費約8千萬元，皆於今年8月修復完成。