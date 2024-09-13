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苗縣府獲贈社會共融健康巡迴車1輛 肩負載運物資進偏鄉

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台灣利他資源整合社會企業攜手興南鑄造廠捐贈苗栗縣政府1輛「社會共融健康巡迴車」，未來除結合實物銀行載運物資外，也將深入偏鄉執行社會福利諮詢及宣導服務。圖／苗栗縣政府提供
台灣利他資源整合社會企業攜手興南鑄造廠捐贈苗栗縣政府1輛「社會共融健康巡迴車」，未來除結合實物銀行載運物資外，也將深入偏鄉執行社會福利諮詢及宣導服務。圖／苗栗縣政府提供

台灣利他資源整合社會企業攜手興南鑄造廠捐贈苗栗縣政府1輛「社會共融健康巡迴車」，今天由副縣長邱俐俐率社會處長張國棟代表受贈，並頒狀感謝企業的善行義舉，讓偏鄉享有同等社會資源；縣府表示，這輛為社會福利量身打造的健康巡迴車，未來除結合實物銀行載運物資外，也將深入偏鄉執行社會福利諮詢及宣導服務。

贈車儀式今日上午在縣府A201會議室舉行，捐贈代表為台灣利他資源整合社會企業執行長陳雅芳，另有台灣紅十字會苗栗縣支會總幹事張中隆及人安社會福利慈善事業基金會和苗栗縣社會福利促進會等多位代表，見證溫馨的一刻。

邱俐俐形容這部社會共融健康巡迴車，兼具載運物資和社會福利諮詢及宣導等多元功能，彷彿就是社會處的行動辦公室，可機動深入偏鄉投入關懷弱勢任務。她表示，苗栗縣因地形地貌等不利條件，形成不少偏鄉地區，因此推動社會福利服務顯得比較吃力，有了這輛健康巡迴車，方便將各方資源挹注到偏鄉，有助縮短城鄉差距。

陳雅芳也表示，台灣利他這個社會資源跨領域整合平台除持續媒合縣市政府和企業的軟硬體資源外，未來也會著力於台灣人口結構和長照、早療各領域，散播更多元的社會福利到有需求的角落。

偏鄉 社會企業 苗栗縣

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