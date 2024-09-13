張學良兩岸三館年會今年恢復 明年相約新竹見

張學良紀念館兩岸三館年會停辦5年，今年恢復舉辦，新竹縣政府為促進兩岸張學良紀念館交流，9月8日由縣府秘書長李安妤率團赴大陸瀋陽參加年會，會中宣布明年第11屆年會將由新竹縣主辦，由新竹張學良文化園區館長雲天寶代表接下會旗，與現場來賓相約明年見，歡迎大家到新竹縣五峰鄉清泉風景特定區美景，感受台灣科技首都新竹的魅力。

李安妤表示，10年來的交流不僅豐富各館的展示內容，也深化厚實各館的研究成果。雖然疫情關係，兩岸三館年會停辦5年，恢復舉辦後仍延續過往深厚友好關係，感情依舊熱絡，兩岸三館以平等互惠、資源共享、合作共贏原則進行交流，感謝瀋陽張學良舊居陳列館的熱情款待，也感受到瀋陽城市發展與進步及市民的親切。

她指出，「張學良故居」兩岸三館分別位於遼寧瀋陽、台灣新竹、陝西西安，年會從2010年開始舉辦，首屆由瀋陽張氏帥府博物館承辦，不僅建立起輪流辦年會的慣例，也為各館交流累積深厚友誼。今年兩岸三館年會東道主為張學良舊居陳列館主辦，期間除討論近年張學良研究進程及博物館發展議題，也規畫參訪當地代表性博物館、文資空間、文化創意圈及特色景觀，分享推動經驗，並展示公眾教育、旅遊及產業發展的創新模式。

10日上午展開年會開幕式及兩岸三館學術交流座談會，藉由各館分享營運方向及發展，讓成員間互相交流文化發展、旅遊資源、文物歷史資源，達到互享互惠，創造兩岸觀光榮景。