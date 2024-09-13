通霄沙雕藝術節最後一天 台電全台10縣市5500人淨灘

台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年都會發起聯合淨灘，今年邁入第31個年頭，今天號召24個電廠及區處單位，超過5500人在全台10縣市15處海岸同步開跑；適逢今天是苗栗縣通霄沙雕藝術節延長展出的最後一天，沙雕師陳坤田也應邀臨時創作一幅最環保的活動橫幅沙雕，宣揚海洋環保。

台電表示，近10年聯合淨灘已累計清除約250噸，相當於超過1.3萬個大型垃圾袋，減少逾500噸碳排，這次全台淨灘預估撿拾約11.3噸垃圾。

台電今天舉行2024年台電聯合淨灘活動，由董事長曾文生號召公司同仁在10縣市響應淨灘，超過5500人參與。今年活動主場選在全國規模最大、並首度舉辦「沙雕藝術節」的苗栗通霄海水浴場，相鄰的台電通霄電廠目前一年可供應全台約10%電力，設有目前全國發電效率最高的燃氣複循環機組，2023年供電近260億度，等同逾600萬家戶一年用電量。

現場台電員工聯合苗栗縣政府環保局同仁、通霄國小師生、在地里民及環保志工隊等，共超過600人共同響應參與。 而台電今年淨灘主題「齊心淨力、點亮海洋」沙雕橫幅作品，也呼應沙雕藝術節由美麗沙雕呈現，替代一次性的活動製作物。

沙雕師陳坤田說，淨灘主題的沙雕橫幅，是昨天與另一位沙雕師利用一整天合力完成，活動結束後也將回歸海洋。他說，大部分活動橫幅最後也變成垃圾，因此首次利用海邊沙子製作的活動橫幅，可說是最環保材質，最貼近淨灘活動主題，也更能宣揚海洋環保意識。