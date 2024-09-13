迎中秋桃園收垃圾 烤肉高壓瓶罐排空資收、柚子皮為廚餘

桃園市環保局標示，中秋佳節將至，鄉親中秋團圓聚餐烤肉，各區清潔中隊為服務市民，中秋節當天（17日周三）比照平日正常收運。提醒市民落實垃圾分類和廚餘回收，瓦斯高壓瓶罐務必排空後再資收，以保護清潔人員及民眾倒垃圾時的安全。

環保局也提醒市民，常用的烤肉材料皆需正確分類，例如竹籤、玉米芯等應丟入一般垃圾，柚子皮作為廚餘處理，且需檢查是否瀝乾後再排出；針對瓦斯罐等高壓瓶罐，應確實做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟，以保障安全。此外，金屬烤架屬可回收的資源，應交付資收車。大家共同努力拚中秋「零廢棄」的目標。

環保局長陳世偉感謝清潔隊員為服務市民朋友及維護市容環境堅守崗位，犧牲與家人團聚的時間，也請市民朋友在倒垃圾時多點耐心，鼓勵清潔同仁辛勤付出。環保局也宣導中秋送禮貴在心意，民眾選購禮品請掌握「一多三少」原則，即「產品分量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少」的友善環境禮盒，減少廢棄物衍生，降低環境衝擊共同維護環境整潔。

環境管理處表示，為使民眾更能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解國定假日清運垃圾資訊，可多加利用「桃園垃圾車」APP，以手機掌握垃圾車即時位置，或可至環管處官方網站https://route.tyoem.gov.tw/垃圾清運路線即時查詢系統查詢車輛動態，最新訊息不漏接。