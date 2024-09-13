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養豬產業智慧化 苗縣放寬畜牧場與住家距離限制

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣養豬協會輔導「養豬場轉型升級」擴大導入新式整合型設施，包括高床系統、密閉負壓畜舍、自動化省工設備及水簾微氣候調控系統等智慧化養豬系統。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣養豬協會輔導「養豬場轉型升級」擴大導入新式整合型設施，包括高床系統、密閉負壓畜舍、自動化省工設備及水簾微氣候調控系統等智慧化養豬系統。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣合法登記養豬場約155家，在養豬協會輔導下，陸續有養豬場導入智慧化養豬系統。縣府近日也修正公布苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例，放寬畜牧場與商店、住家的距離限制從300公尺減至200公尺以上，希望藉此鼓勵有意申設現代化畜牧場的年輕人，返鄉從事畜牧業。

苗栗縣政府為避免開放式畜牧場，逸散味道影響居住環境及空氣品質，向來訂有自治條例限制設場距離，一律須距離商店、機關、學校及住宅300公尺以上，但近日修正後，設場距離有條件放寬。

依據修正條例內容，畜牧場若全場設置符合水濂或負壓的密閉式豬（雞）舍、排風口外加設擋風牆及噴霧除臭設施者，距離商店及非自有住宅周界從300公尺減為200公尺以上，增加選址彈性。至於機關、學校的距離限制並未放寬。

農業處指出，調整畜牧場距離限制，並鼓勵畜牧場農戶設較高規格畜牧設施，盼提升苗縣青農或二代從業意願，以利畜牧業永續發展。

苗栗縣養豬協會理事長廖秀紅說，養豬產業邁入現代化，協會輔導「養豬場轉型升級」導入高床系統、密閉負壓畜舍及水簾微氣候調控系統等智慧化養豬系統，還有豬糞分離技術，可將豬糞資源化，落實環境永續。

牧場 苗栗縣 養豬場

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