雨水酸度曾直逼番茄汁 桃園中壢多管齊下擺脫汙名

環境部公布去年環境保護績效考核成績，桃園市環保局囊括10項獎座，桃園市考核總成績也名列全國第一。環保局今天在市政會議表示，往年中壢酸雨測站有「全國最酸」之稱，近年來逐年改善，從2018年pH值4.9去年提升至5.43，桃園市平均pH值也提升至5.86，成功擺脫汙名。

環保局表示，在空氣汙染防制方面，導入科技化管理，推出營建工地AI揚塵辨識灑水系統、機動車輛智慧辨識等創新管制策略，持續改善空氣品質，AQI全年不良日數下降至3.2%；氣狀汙染物整體也呈下降趨勢，酸雨監測年平均pH值持續上升往中性靠攏，其中中壢測站連續6年年平均值均高於酸雨定義的pH5.0。

環保局表示，中壢測站往年都有「全國最酸」的稱號，但經環保局多年努力，從2018年pH值4.9去年提升至5.43，已高於酸雨的平均值，也不再是「全國最酸」的測站，另桃園市年平均pH值也持續上升，去年年平均pH值為5.86。

在水汙染防治方面，環保局除加嚴管制外也推動自主削減使工業廢水總量逐步下降，以及設置水質淨化現地處理設施，其中南崁溪氨氮削減設施興建工程更榮獲第8屆公共工程金品獎優等。另針對噪音防制方面，環保局啟動「靜桃計畫」，陳情案件與執行前相比下降25.8%。

環保局長陳世偉說，桃園各機關綠色採購總金額達5.6億元，已連續13年獲得特優；更領先全國推動3合1生質能中心，於去年底加入垃圾處理行列，增加垃圾處理量能；環保局未來將持續推動創新環保作為，並透過市府各單位與民間企業的相互合作，讓桃園在經濟發展與環境保護的共榮共存下，朝環境永續發展、綠色經濟生活的最佳宜居城市典範邁進。