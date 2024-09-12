好戲連台！竹縣新響藝術季「秋冬新聲」14日起登場

新竹縣新響藝術季「秋冬新聲」開跑！從9月14日到11月10日在文化局演藝廳、演奏廳及實驗劇場共有8個與新竹在地相關的演藝團隊，帶來音樂、戲劇、舞蹈、兒童劇、客語歌曲吟唱等13場演出，縣長楊文科邀大家共襄盛舉，讓藝術精彩生活、豐富心靈。

新竹縣政府文化局表示，9月14日由「揚音樂集」打頭陣，結合原創劇本及新創歌曲演出「竹科媽媽的多重宇宙」，用合唱劇場的形式，講述在新竹區落地生根的女性經歷的獨特風景。9月28日「巴雀藝術」、「捷音室內樂團」、29日「新竹直笛合奏團」、10月20日「銅好重奏團」，分別展現弦樂、木管及銅管的精湛演奏，帶來4檔不同風格的音樂盛會。

10月26、27日由「玉米雞劇團」上演充滿想像力的親子歌舞劇，11月8日至10日有「艸雨田舞蹈劇場」年度新作「遺屋」演出多場，演出團隊在舞蹈作品中建構出戲劇文本，以生死為題，探問人在當代社會中是如何彼此失聯的？11月10日客家吟唱詩人陳永淘及巫露瑪工作室圍繞母語文化的傳承與創新，以七人樂團編制帶來耳目一新的演出，當天也是陳永淘新專輯「傳弦」發行日。

文化局長章宗耀指出，今年新響藝術季以「心生‧新聲」主題，策展人吳季娟期待讓大家看到各種藝術創作的無限可能，即將登場的「秋冬新聲」歡迎大家到場支持，欣賞新創意、新製作。