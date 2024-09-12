快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

桃園市府攜手旅宿結合農產 打造特有觀光體驗

中央社／ 桃園12日電

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，市府今年首次將桃園好棧旅宿結合在地農特產共同行銷，藉由地方特色創造獨有的桃園觀光體驗，盼吸引更多國內外旅客關注延長停留時間。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席在諾富特華航桃園機場飯店舉辦的「2024桃園好棧行銷宣傳記者會」表示，市府致力推廣觀光，更以「桃園好棧」品牌攜手在地旅宿業者，結合在地農特產品及永續旅遊，打造桃園「好吃、好住、好玩」的形象，期盼藉由推廣讓更多旅客認識桃園的魅力。

蘇俊賓說，桃園旅宿業者不但取得環保旅館標章，展現綠色旅遊的成就，桃園市更擁有埤塘與大圳等珍貴歷史文化資源，透過結合在地觀光、旅宿業者及桃園各特色地景與農產品，相信能拉長旅客駐足桃園的時間，讓桃園逐步成為觀光大城。

觀光旅遊局長周柏吟指出，在這2年的努力下，到桃園旅遊的東南亞及日、韓客明顯增加，特別是東南亞旅客在桃園的入住率大幅提高，桃園好棧去年更新品牌以來，選出52家優質旅館民宿，配合市府的優惠活動及服務，是桃園近年來接受旅客的主力。

周柏吟說，市府今天發布全新的「桃園好棧」Logo，期望透過年輕、活潑的設計，吸引更多國內外旅客關注，更同步推出配套措施，即日起至26日，入住5家指定旅館房型或參加指定活動，將可品嚐10款桃園特色產品，9月13日至10月31日入住52家桃園好棧旅客還可參加抽獎，有機會贏得日韓來回機票、電動機車、手機及平板電腦等好禮。

桃園機場 蘇俊賓 電動機車

延伸閱讀

即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

桃園淨零生活節 蘇俊賓：跨局處合作、公私協力邁向淨零

回響／熱島擴大 蘇俊賓：大規模推動埤塘光電顯有疑慮

政院拍板300億擴大租金補貼 蘇俊賓憂恐墊高房價

相關新聞

雨水酸度曾直逼番茄汁 桃園中壢多管齊下擺脫汙名

環境部公布去年環境保護績效考核成績，桃園市環保局囊括10項獎座，桃園市考核總成績也名列全國第一。環保局今天在市政會議表示...

好戲連台！竹縣新響藝術季「秋冬新聲」14日起登場

新竹縣新響藝術季「秋冬新聲」開跑！從9月14日到11月10日在文化局演藝廳、演奏廳及實驗劇場共有8個與新竹在地相關的演藝...

打開公所！竹北市多元運用廳舍空間 9月辦音樂會、市集

新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域，9月間...

桃園中秋節夢幻浪漫水舞打卡點 猜燈謎外還能抽旅宿券

桃園市大溪區慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完成優化，桃園市觀旅局安排系列活動讓民眾參加，其中民眾敲碗已久的「夢幻水舞...

桃園新明市場周邊髒亂、交通混亂逾30年 市府整頓成新打卡點

桃園市中壢區新明公有零售市場位於明德路、民權路巷弄，過去30年來攤販違規於馬路及人行道擺攤、分隔島堆置攤棚貨架及廢棄物，...

竹縣科學教育月10月5日開跑 好玩好逛還可抽機票

新竹縣政府為普及科學教育理念、落實科學於生活，將10月打造為「科學教育月」，今年推出「趣Play我的科普Fun城市 VO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。