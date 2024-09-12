桃園市府攜手旅宿結合農產 打造特有觀光體驗

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，市府今年首次將桃園好棧旅宿結合在地農特產共同行銷，藉由地方特色創造獨有的桃園觀光體驗，盼吸引更多國內外旅客關注延長停留時間。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席在諾富特華航桃園機場飯店舉辦的「2024桃園好棧行銷宣傳記者會」表示，市府致力推廣觀光，更以「桃園好棧」品牌攜手在地旅宿業者，結合在地農特產品及永續旅遊，打造桃園「好吃、好住、好玩」的形象，期盼藉由推廣讓更多旅客認識桃園的魅力。

蘇俊賓說，桃園旅宿業者不但取得環保旅館標章，展現綠色旅遊的成就，桃園市更擁有埤塘與大圳等珍貴歷史文化資源，透過結合在地觀光、旅宿業者及桃園各特色地景與農產品，相信能拉長旅客駐足桃園的時間，讓桃園逐步成為觀光大城。

觀光旅遊局長周柏吟指出，在這2年的努力下，到桃園旅遊的東南亞及日、韓客明顯增加，特別是東南亞旅客在桃園的入住率大幅提高，桃園好棧去年更新品牌以來，選出52家優質旅館民宿，配合市府的優惠活動及服務，是桃園近年來接受旅客的主力。

周柏吟說，市府今天發布全新的「桃園好棧」Logo，期望透過年輕、活潑的設計，吸引更多國內外旅客關注，更同步推出配套措施，即日起至26日，入住5家指定旅館房型或參加指定活動，將可品嚐10款桃園特色產品，9月13日至10月31日入住52家桃園好棧旅客還可參加抽獎，有機會贏得日韓來回機票、電動機車、手機及平板電腦等好禮。