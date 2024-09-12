震度7級驚聲尖叫！桃消入校防震宣導 孩童寓教於樂
今年4月3日，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，全台明顯搖晃，各地頻傳災情。台灣位於板塊交界，地震頻率高，為了提升地震防災意識，桃園市消防局第一大隊三民分隊今在桃園區西門國小舉辦「國家防災日，『震』確知識報你知」防災宣導活動，過程中孩童熱愛地震體驗車，感受震度7級晃動相當特別。
這次活動設置「天搖地動我不怕」、「煙！比你想像的可怕」、「妙手回春」、「即刻求生」及「我是消防小英雄」等5大站。在一系列的關卡中，透過遊樂體驗，學習各項防震防災技能及知識，使小朋友更深刻理解防災安全。
其中一關「天搖地動我不怕」深受大家喜愛，闖關的小朋友們需要學會「趴下、掩護、穩住」的避難技巧，並通過關主的考驗，才能到地震體驗車上體驗，堪比震度7級的晃動，讓每位體驗的小朋友都驚聲尖叫不已，也希望小朋友完成關卡後，回家與家人分享正確的操作姿勢，遇災害時能立即派上用場。
三民消防分隊長黃柏豪表示，希望能透過活動讓小朋友寓教於樂，從小建立正確的防災觀念，將防震知識帶回家分享。同時提醒大家平時做好地震防災準備，固定好活動式家具家電及易掉落物品，並準備家庭防災計畫及緊急避難包，當地震來臨時，勿慌張，切記「趴下、掩護、穩住」，遠離玻璃窗戶或掉落物，保護好自身安全。
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