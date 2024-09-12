快訊

貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

網友爆料「蛋黃酥有蟑螂」卻沒單據 不二糕餅：不排除提告

顏章聖接任竹縣府新聞處長 9月16日到職

中央社／ 新竹縣12日電

新竹縣政府今天發布人事調整表示，曾任新竹市政府城銷處長與民政處長的顏章聖將接任新竹縣新聞處長，預計16日到職，盼借重顏章聖經歷協助行銷竹縣建設與施政。

依據新竹縣政府新聞資料指出，顏章聖為國立交通大學（國立陽明交通大學前身）傳播研究所碩士畢業，也曾任電視台新竹駐地記者達22年，具備媒體專業且熟悉新聞事務，新聞專業相關學經歷豐富。

顏章聖在前新竹市長林智堅時期，擔任新竹市政府城市行銷處長與民政處長等公職，竹縣府表示，顏章聖經驗豐富，熟悉新竹地區政治、人文、地理與城鄉發展等議題。

竹縣府指出，顏章聖預計16日到職，縣府將借重顏章聖專業，協助竹縣各項建設推動，打造竹縣幸福宜居城市。

林智堅 陽明交通大學

延伸閱讀

別再幫樹木亂剃頭了 竹縣將邀專家來指點健康修剪方法

新竹觀光巴士逢假日上路 免費載客繞行多個市區景點

竹縣棒球隊員坐姿不良遭揮拳 教練判刑3月緩刑2年

全中運in竹縣宣傳片 獲今年美國「繆思創意獎」2項金獎

相關新聞

打開公所！竹北市多元運用廳舍空間 9月辦音樂會、市集

新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域，9月間...

桃園中秋節夢幻浪漫水舞打卡點 猜燈謎外還能抽旅宿券

桃園市大溪區慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完成優化，桃園市觀旅局安排系列活動讓民眾參加，其中民眾敲碗已久的「夢幻水舞...

桃園新明市場周邊髒亂、交通混亂逾30年 市府整頓成新打卡點

桃園市中壢區新明公有零售市場位於明德路、民權路巷弄，過去30年來攤販違規於馬路及人行道擺攤、分隔島堆置攤棚貨架及廢棄物，...

竹縣科學教育月10月5日開跑 好玩好逛還可抽機票

新竹縣政府為普及科學教育理念、落實科學於生活，將10月打造為「科學教育月」，今年推出「趣Play我的科普Fun城市 VO...

科技市長張善政赴美 親訪「矽谷靈魂」真面目

桃園市長張善政赴美訪問，今天前往SRI國際研發機構（SRI Internationl）交流。張善政表示，他對SRI專注尖...

養豬產業導入智慧化系統 苗縣公布放寬畜牧場距離限制

苗栗縣養豬產業邁向新里程碑，導入智慧化養豬系統，不僅提升了豬肉品質，通過豬糞資源化，將廢棄物轉化為農作物肥料，也實現了環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。