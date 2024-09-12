顏章聖接任竹縣府新聞處長 9月16日到職
新竹縣政府今天發布人事調整表示，曾任新竹市政府城銷處長與民政處長的顏章聖將接任新竹縣新聞處長，預計16日到職，盼借重顏章聖經歷協助行銷竹縣建設與施政。
依據新竹縣政府新聞資料指出，顏章聖為國立交通大學（國立陽明交通大學前身）傳播研究所碩士畢業，也曾任電視台新竹駐地記者達22年，具備媒體專業且熟悉新聞事務，新聞專業相關學經歷豐富。
顏章聖在前新竹市長林智堅時期，擔任新竹市政府城市行銷處長與民政處長等公職，竹縣府表示，顏章聖經驗豐富，熟悉新竹地區政治、人文、地理與城鄉發展等議題。
竹縣府指出，顏章聖預計16日到職，縣府將借重顏章聖專業，協助竹縣各項建設推動，打造竹縣幸福宜居城市。
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