新竹國小古蹟百齡樓將修復 完整保存日治校舍風貌

已有87年歷史的新竹市市定古蹟「新竹國小百齡樓」將耗資1億1千萬元進行修復，要完整保存日治時期校舍建築價值風貌，預計以恢復原有材質為原則，對破損部分予以修復，同時會增加牆量補強，確保建物安全，規畫2027年上半年就會完工。

新竹國小原為「新竹公學校」，為日治時期新竹州設立的第一所新式學校，其中百齡樓興建於1937年，與新竹公學校同時遷至現址時同時啟用，雖然在二次世界大戰尾聲時的1945年曾被空襲砲彈命中，戰後1948年即完成修復，持續肩負教育任務。

百齡樓見證了從日治時期至光復後的新竹國小教育歷程，雖然年代久遠，不過因建築牆體使用糖、糯米、貝殼屑來粉牆，門窗則採用柚木製作，且百齡樓正面是山牆式解構，室內也有濃厚日治建築風格，有其時代特殊背景。

2017年新竹市政府將百齡樓公告登錄為市定古蹟，是新竹市首座被指定為古蹟的校舍。新竹市府教育處長林立生表示，修復工程將保留建築物的原貌，並繼續作為校舍使用。工程將兼顧師生的安全性、便利性，同時呈現百齡樓的歷史、藝術與科學價值，體現不同時代的建築技術與風格。

新竹市府工務處說明，將針對地坪、牆體、結構體、隔間、天花、木門窗、鋁門窗、鐵格柵、屋架、屋面、水電管線、排水、設備等進行修復，並以恢復原有材質為原則，對於破損部分將使用相似材質予以修復，並以增加牆量方式進行補強，確保建物安全。