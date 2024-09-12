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打開公所！竹北市多元運用廳舍空間 9月辦音樂會、市集

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域。記者胡蓬生／攝影
新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域。記者胡蓬生／攝影

新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域，9月間將首度舉辦兩場「打開公所」活動，利用市公所各處空間辦音樂會、市集、定向闖關挑戰及Parking Day藝術展，盼活化公家機關的辦公廳舍，展現城市公共空間的活化潛力。

竹北市長鄭朝方表示，「打開公所」融合市政、生活、藝文、青創，最重要的是將竹北市公所的辦公廳舍，重新賦予新的功能與意義，打破傳統空間使用方式，釋放城市公共資源潛力及多元與創新運用，讓市民貼近市政時，也能感受藝術的潛移默化。

市公所今天先邀今年EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小六年級組第一名朱品叡、綠禾塘主理人呂秋月以及世界盃虹吸咖啡大賽台灣區亞軍陳河志展現才藝，為首次「打開公所」活動暖身宣傳。

竹北市公所表示，9月22、28日舉辦「打開公所」，22日下午1點30分的「公所音樂會」將由安興國小、光明國小的弦樂團，在市公所一樓以音樂迎接市民朋友到來；下午3點在2樓安排索票音樂會，邀「NSO國家交響樂團」豎琴首席解瑄、榮獲國內外多項大獎的鋼琴才子朱品叡、鋼琴家張舒涵等，藉由他們對音樂詮釋，讓音符在公所的公共空間自由流轉，營造出聽覺視覺的感官饗宴，音樂會9月13日開放索票，索票網址https://reurl.cc/pv3Gma

另外「竹北好市集」網羅在地特色商家與創意品牌，從青創美食到手作設計，將呈現竹北多樣化的生活風貌。Parking Day藝術展將挑戰市民對城市空間的想像，公所廳舍前的停車位，將變身成為藝術展示空間和互動區域。

第2場「打開公所」活動9月28日推出，安排親子定向挑戰闖關賽，需提前報名，報名網址：https://reurl.cc/NlQWR9。這項趣味競 賽以培養小朋友探索精神與團隊合作能力為目標，也將公所各項業務融入遊戲，加強小朋友與家長對公共事務的理解及連結。

竹北市公所今天先邀今年EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小六年級組第一名朱品叡，為首次「打開公所」活動暖身宣傳。記者胡蓬生／攝影
竹北市公所今天先邀今年EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小六年級組第一名朱品叡，為首次「打開公所」活動暖身宣傳。記者胡蓬生／攝影
竹北市公所今天邀請世界盃虹吸咖啡大賽台灣區亞軍陳河志（右）展現才藝，為首次「打開公所」活動暖身宣傳。記者胡蓬生／攝影
竹北市公所今天邀請世界盃虹吸咖啡大賽台灣區亞軍陳河志（右）展現才藝，為首次「打開公所」活動暖身宣傳。記者胡蓬生／攝影
新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域。記者胡蓬生／攝影
新竹縣竹北市公所推動市公所空間多元運用概念，釋出2樓等地辦公空間，規畫出可供民眾休憩、會談或辦理藝文等活動的場域。記者胡蓬生／攝影

親子 鄭朝方 青創 音樂會

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