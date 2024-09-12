桃園中秋節夢幻浪漫水舞打卡點 猜燈謎外還能抽旅宿券

桃園市大溪區慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完成優化，桃園市觀旅局安排系列活動讓民眾參加，其中民眾敲碗已久的「夢幻水舞秀」將於明起至9月17日中秋節慶周登場，今年的水舞秀首度推出日間與夜間雙版本，後天下午更有猜燈謎等活動，且「放假囉！來慈湖」線上抽獎活動開跑只要至樂遊桃園FB或IG完成指定任務，即可獲得抽獎資格，獎品有一泊二食旅宿券等。

觀旅局表示，今年的水舞秀首度推出日間與夜間雙版本，日間水舞秀以交響樂為背景，在百變水舞噴泉的放射搖擺下，水花、落日餘暉、自然景觀交錯生成最純粹經典懷舊的水舞表演；到了夜間，會以浪漫甜蜜輕快的組曲為背景，除了搖擺噴泉以外，更結合雷射、燈光、光雕、水幕等科技元素，讓月下水舞更添夢幻風采。

除了壓軸水舞秀登場外，9月每個周末假日的表演節目等多組街頭藝人共襄盛舉，現場還有集章贈獎、打卡好禮、DIY手作體驗等活動。

為歡慶中秋佳節，9月14日下午5時30分開始舉辦猜謎互動與民眾同歡，限量精美好禮等著現場幸運兒帶走，邀請大家一起來共度佳節，光環境「萌兔登月」、「閃耀愛情」打卡熱點持續點亮慈湖夜空，還有節慶限定FUN餐車市集也絕對不能錯過。

「放假囉！來慈湖」線上抽獎活動開跑，只要至樂遊桃園FB或IG完成指定任務，即可獲得抽獎資格，獎品有一泊二食旅宿券、吹風機、烤肉用具組、掛脖風扇，活動詳情可至「樂遊桃園官方FB及IG」查詢。