桃園新明市場周邊髒亂、交通混亂逾30年 市府整頓成新打卡點

桃園市中壢區新明公有零售市場位於明德路、民權路巷弄，過去30年來攤販違規於馬路及人行道擺攤、分隔島堆置攤棚貨架及廢棄物，市府近期整頓，終於煥然一新，更有民眾發現中央分隔島內有燈飾妝點。桃園市經發局表示，適逢中秋節分隔島設置月亮、兔子、星星、與麥穗等燈飾，並在新明市場前設置拍照打卡點，部分已完成先試亮燈，亮燈時間為晚間6時30分至隔日凌晨5時，預計明天全數完工。

新明市場周邊攤販匯聚違規佔用明德路及人行道擺攤，交通混亂逾30年，市府前後4次整頓無疾而終，攤販雜亂、分隔島堆置攤棚貨架廢物，交通亂象無解，屢遭民代批評，近期經發局單及相關單位大力整頓，希望恢復交通和市容整潔。

近日有民眾發現分隔島已點燈，與過去的雜亂相比美了許多，大嘆「新明市場變漂亮了！」當地舊明里長羅善婷表示，新明市場整頓在地當然支持，街道空間變寬敞，汽機車也不能違規停車，少了違法攤商也連帶造成前來購買人潮略減少，不過凡事都有利弊，環境乾淨大家樂見。現在分隔島點燈又搭配中秋節的主題，明年台灣燈會也將在桃園舉行，希望市府能協助輔導在地社區一同發展。

經發局回應，搭配中秋節的意象於明德路分隔島設置月亮、兔子、星星、與麥穗等燈飾，並在新明市場前設置拍照打卡點，完成部分已先試亮燈，亮燈時間為晚間6時30分至隔日凌晨5時，預計明天全數完工。工程部分尚有交通標誌更新、交通標線補繪、交通安全設施設置等待完成。