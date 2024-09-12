竹北市將辦打開公所活動 盼創公共資源多元價值
竹北市公所今天指出，將於9月間舉辦「打開公所」活動，安排音樂會、定向挑戰闖關賽、藝術展等，讓民眾走入公所，創造公共資源的多元價值，活化廳舍空間。
新竹縣竹北市公所今天舉辦「打開公所」記者會為活動暖身，竹北市長鄭朝方致詞表示，此次活動亮點包含有音樂會、竹北好市集、定向挑戰及藝術展，盼藉由這些活動打開公家機關辦公廳舍，活化公共空間。
他說，「打開公所」活動融合市政、生活、藝文與青創，其中在9月22日舉辦的「公所音樂會」，將安排安興國小、光明國小的弦樂團於市公所1樓演出；另在同天下午在公所外停車場，有「Parking day藝術展」。
鄭朝方表示，9月28日辦理「親子定向挑戰闖關賽」，能培養孩子探索精神與合作能力，活動是融合智力與體力挑戰，也增強孩子對公共事務的理解與連結。
他指出，此次活動盼釋放公共空間，展現多樣化空間利用方式，未來將持續辦理相關活動，讓公共廳舍能全面活化。
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