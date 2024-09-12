竹縣科學教育月10月5日開跑 好玩好逛還可抽機票

新竹縣政府為普及科學教育理念、落實科學於生活，將10月打造為「科學教育月」，今年推出「趣Play我的科普Fun城市 VOL.2」，要打造竹縣專屬的科普品牌。縣府今天辦宣傳會，縣長楊文科宣布教育月的三波系列活動，10月5、6日在竹縣體育館辦的「新竹縣科普博覽會」率先起跑，接續還有「科學巡迴教育」，並首次推出「科學好玩展」，要打造竹縣成為科普最佳FUN城市。

楊文科表示，新竹是「科技首都」，今年竹縣科學教育月由廣度至深度規畫系列活動，科普博覽會透過展攤體驗，可展現科普教育廣度，讓民眾感受竹縣是充滿創意趣味、科普無所不在的FUN城市；科學巡迴教育活動結合國立台灣科學教育館與竹縣科技教育資源、推廣生活科學教育；另外科學好玩展在6+ PLAZA廣場策展，安排多場免費手作體驗活動，讓民眾與科學零距離，寓教於樂深度推展科普教育。

率先登場的科普博覽會，與國立台灣科學教育館、核能安全委員會、國家太空中心與眾多知名先進科技廠商合作，館內有近百攤科學體驗攤位，更融入ACG元素，不僅舞台有知名動漫團體演唱及二次元人氣偶像唱跳外，周邊還有文創美食好逛市集展攤。

科學巡迴教育活動分為定點參觀、到校服務2大類，定點參觀在10月9日至17日在六家國小、21至25日在中山國小，將安排交通車載運附近學校師生到指定地點觀賞3D低碳行動電影院「帕恰瑪瑪」影片，還有STEAM科技之眼巡迴車展品體驗、另有8項闖關攤位及探究實作課程；到校服務10月8日至28日期間，以低碳生活行動資源車載運科教器材到10所小學舉辦，有科學演示體驗、10項科學闖關及基礎科學展示教學。

今年首度推出的「科學好玩展」壓軸登場，與6+plaza廣場、清大跨領域科學教育中心、核能安全委員會及國家太空中心合作，10月12日至27日在6+plaza廣場5樓設置科學展區，每天中午12點到下午5點開放參觀體驗，每周六、日還提供免費手作體驗，激發大家對科學的興趣和熱情。

教育局表示，今年竹縣科普博覽會充滿未來科技風，還可體驗無所不在的科普力量與青年最愛的ACG，2天博覽會將串連各展區闖關活動，歡迎親子參與，完成指定任務可兌換限量紀念品、限量消費券及抽獎券，每天抽出一張日本來回機票及多項好禮。詳情可上科普博覽會活動官方網站（https://2024hsinchuscience.com/）及竹縣教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）查詢，或電洽教育局青年事務科03-5518101分機2893。