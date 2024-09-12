科技市長張善政赴美 親訪「矽谷靈魂」真面目

桃園市長張善政赴美訪問，今天前往SRI國際研發機構（SRI Internationl）交流。張善政表示，他對SRI專注尖端科技研究印象深刻，該單位擁有大量科技專業人才，服務對象遍及全球產官學界，此外SRI也主導建立量子經濟發展聯盟，該組織結合產官學資源，建構生態系與供應鏈，期盼利用此次交流機會，對接桃園大專院校，一同為全球科技發展做出貢獻。

SRI國際研發機構有「矽谷靈魂」之稱，成立於1946年，原本隸屬於史丹佛大學，於1970年成為非營利科學研究組織，該組織以協助政府、企業發展創新事業為主，包含電腦滑鼠、機器人手術、支票數字辨識系統、人工智慧翻譯軟體，甚至癌症治療等也都有研發足跡。

張善政指出，資安架構服務對於企業，乃至於政府部門都非常重要，而量子經濟發展聯盟結合產官學資源，建構生態系與供應鏈，也期盼藉由此次交流機會，搭建雙方合作橋梁，返台後能夠對接桃園大專院校資源，讓台灣的優秀人才有更好的舞台，一同為全球科技發展做出貢獻。

隨後，張善政等人也轉往特斯拉費利蒙工廠參訪，該廠是特斯拉首座工廠，原先為美國通用汽車製造廠，之後由豐田汽車與通用汽車組成之新聯合汽車公司使用，於2010年正式做為特斯拉旗下汽車組裝工廠，迄今每年能生產超過百萬輛電動車。