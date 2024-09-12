養豬產業導入智慧化系統 苗縣公布放寬畜牧場距離限制

苗栗縣養豬產業邁向新里程碑，導入智慧化養豬系統，不僅提升了豬肉品質，通過豬糞資源化，將廢棄物轉化為農作物肥料，也實現了環境永續；另外，縣府為鼓勵年輕人返鄉從事畜牧業，近日也修正公布苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例，放寬畜牧場周界距離限制。

苗栗縣養豬協會指出，為提升豬肉品質，協會輔導「養豬場轉型升級」擴大導入新式整合型設施，包括高床系統、密閉負壓畜舍、自動化省工設備及水簾微氣候調控系統等智慧化養豬系統。

理事長廖秀紅表示，隨著科技進步，養豬產業現已現代化，通過推廣高床、水簾微氣候調控系統及豬糞分離技術，不僅提升了養殖效率，還將豬糞資源化，減少浪費，增強了民眾對國產豬肉品質的信心。

近日縣府新修正公布「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」，主要酌予調整畜牧場距離的限制：「畜牧場新設置畜牧場應距離商店、機關（構）、學校及非自有住宅（不含農舍）周界300公尺以上。但飼養豬（雞）場，全場設置符合水濂或負壓之密閉式豬（雞）舍、排風口外加設擋風牆（板）及噴霧除臭設施（備）者，其距離商店及非自有住宅(不含農舍)周界得減為200公尺以上。」

農業處表示，調整畜牧場距離的限制，同時鼓勵畜牧場農戶設置較高規格的畜牧設施，除了能提升苗栗縣青農或二代從業意願外，也能使畜牧產業永續發展。