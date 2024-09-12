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2024桃園地景藝術節明登場 交通疏導管制措施出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」明在龜山區登場，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛。聯合報系資料照
2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」明在龜山區登場，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛。聯合報系資料照

2024桃園地景藝術節明天將登場，展區分別位於龜山區長庚醫院轉運站、機捷A8長庚醫院站、桃園酒廠、機捷A7體育大學站、體育大學志清湖、憲光二村、龜山中正公園及龜山眷村故事館等8處，龜山警方以現有警力為主，並結合義交人員，將加強活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

龜山警分局指出，這次活動在桃園酒廠設置主舞台，辦理各類主題活動及光雕藝術展覽，各展區及各類主題活動沒有實施封街封路管制或將車道設置為行人徒步區，勤務重點在於展區內裝置藝術安全維護、周邊停車秩序及接駁站秩序維護等。

關於接駁專車規劃，(一) 長庚轉運站→桃園酒廠→機捷A7站→體育大學志清湖、中正公園→憲光二村→桃園火車站，周末假日10輛車雙向對開，約30分鐘1班次。(二) 新莊迴龍站→機捷A7站，周末假日6輛車雙向對開，約30分鐘1班次。

龜山警分局分局長張鶴瓊表示，2024桃園地景藝術節在龜山區舉行，歡迎大家一起來參加，也呼籲民眾前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具或接駁專車，自行前往民眾請配合管制及疏導，維護活動交通順暢與安全。

2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」明在龜山區登場，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛。聯合報系資料照
2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」明在龜山區登場，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛。聯合報系資料照

交通管制 桃園 機捷 藝術節

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