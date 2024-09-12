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桃園循環杯進駐電影院 有機會抽個人、團體電影票

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市推動看電影用循環杯買飲品，還有電影票抽獎活動。圖／
桃園市推動看電影用循環杯買飲品，還有電影票抽獎活動。圖／

桃園市政府為擴展循環杯使用場域，今年3月就與知名影城合作飲品用循環杯，讓民眾以行動參與垃圾源頭減量，環保局今天宣布9月14至10月31日舉辦看電影用循環杯抽獎，要抽出電影票券個人100組、包場團體10組。

環保局說明，個人電影票抽獎於活動期間每周六、日到指定合作影城喜樂時代影城（機捷A19站環球購物中心）、桃園IN89豪華影城、桃園統領威秀影城（兩家在桃園區中正路近復興路）任一家看電影，使用循環杯裝飲品完成指定任務，可以到環保局「護守桃花源」粉絲專頁留言、按讚，就可以享有抽獎資格，將抽出合作影城電影套票100組每組2張。

包場團體部分，可在活動期間至合作4家影城（桃園威尼斯影城、喜樂時代影城桃園A19店、桃園IN89豪華影城、桃園統領威秀影城)，依包場單位人數換算抽獎資格機會，滿20人有1次抽獎機會，滿40人2次依此類推，要抽出10組獲得電影票券每組10張。

環保局提醒，在影城用完循環杯，請於離場前歸還至回收桶，後續由專業清洗廠商處理，透過5大清洗程序：嚴格分類篩選、動態浸洗預泡、高溫清洗殺菌、全杯風刀乾燥及品質檢驗管控，確保循環杯衛生安全，並讓杯子發揮循環再使用功能。

環保局也呼籲市民買飲品養成自備杯習慣，若未攜帶環保杯，可以選擇有租借循環杯的店家買飲品，大家一同實踐淨零綠生活，在生活、娛樂、消費時也能響應垃圾減量，以行動愛護地球，為環境永續盡力。

桃園 環保局 電影

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