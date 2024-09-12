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不夠普及、不利長者 桃市民活動中心線上租借將改善

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園市府推動市民活動中心E化租借，不過民代批評線上租借不便。市府表示租借系統將重新建置，預計明年中上線。本報資料照片
桃園市府推動市民活動中心E化租借，不過民代批評線上租借不便。市府表示租借系統將重新建置，預計明年中上線。本報資料照片

桃園市曾因市民活動中心使用問題鬧上社會新聞版面，市府為此推動e化租借辦法，盼線上申請公開透明避免爭議，但民代認為開放申請時間是凌晨0時，對銀髮族不利，截至目前也只有少數活動中心適用，不夠普及，辦法有待調整加強；民政局表示，線上申請系統預計10月推廣到全市110個活動中心，覆蓋率將達30%，租借系統近期也會重新設計，預計明年更新。

桃園現有516個里，但市民活動中心只有372個，部分鄰里必須共用，由於各地管理辦法不同，常有民眾借不到或搶租熱門時段引發衝突情形，選舉期間更是容易引發糾紛；民政局為此建置e化租借系統，門鎖採遠端遙控，避免資源被少數人把持，線上申請也讓可用時段公開透明。

不過，民進黨桃園市議員王珮毓接到民眾陳情，內容指租借系統不利長輩操作，不僅開放申請時間設在凌晨0時，操作介面也稍嫌複雜難懂；同黨議員魏筠也表示，操作租借系統有時間限制，1次10分鐘，若長輩打字速度慢，恐怕要反覆操作多次才能申請成功，而e化系統尚未全面適用，線上申請與現場申請也常造成民眾混亂。

民政局回應，有關e化系統普及問題，市府預計10月能擴及全市110個活動中心，普及率將達3成，未來也會把線上申請開放時間改為上午8時，減少民眾困擾。至於操作介面複雜問題，智慧城鄉發展委員會研發2.0系統，目標2026年全面e化，不僅線上租借，門禁、監視器等管理辦法也會一併解決。

台中市民政局表示，「台中市里活動中心e化資訊網」可以供民眾查詢現有里活動中心的基本資訊，倘若同時段同場地有2名以上申請人（團體），將由區公所依該區之里活動中心使用要點協調辦理。另外考量活動中心使用族群以年長者居多，台中市活動中心租借採臨櫃及線上方式並行，市民借用程序順暢，暫時沒有調整規畫。

台中市 桃園 議員

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