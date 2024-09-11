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親訪姐妹市加州阿拉米達郡 張善政：與桃園十分相似

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
Jonathan Ginsberg BEEC教育顧問公司總裁與桃園市長張善政握手致意。圖／市府提供
Jonathan Ginsberg BEEC教育顧問公司總裁與桃園市長張善政握手致意。圖／市府提供

桃園市長張善政出訪美國和貝里斯8天，他於美西時間10日拜會姐妹市加州阿拉米達郡並參訪奧克蘭港。張善政直言，桃園和加州阿拉米達郡2城市相似，不僅都是交通樞紐，且預算規模相當，2地締結姐妹市超過20年，可惜近來較少往來，趁這次行程他也邀請郡監督Lena Tam下次訪問桃園，盼重新搭建雙方互動橋梁，深化交流。

張善政於美西時間10日下午率團訪問加州阿拉米達郡，雙方就城市發展現況、永續環境議題以及未來合作可能性進行深度交流。

Lena Tam表示，阿拉米達郡與桃園市府建立姐妹市超過20年，期間雙方首長更迭，自己上任後，也看了桃園的姐妹市有哪些，發現桃園和阿拉米達郡有許多相像之處，阿拉米達郡是亞裔人口比例很高的行政區，有一半的官員是亞裔，桃園則是新住民大城，此外，兩地都是港口城市，也都擁有機場，占據一定的交通樞紐地位，且阿拉米達郡的科技產業相當發達，像特斯拉就在當地設廠，桃園則是電子業發展相當成熟。

桃園訪團也從簡報學習政府部門推動永續的做法，包含建立網頁登錄政府閒置用具、政府挹注經費購買堆肥提供農民使用，達到友善環境的效果，並鼓勵使用電動車，降低能源排放，東海岸經濟發展聯盟也介紹其區域經濟振興及生態體系培植計畫。

張善政拜會奧克蘭港時，由港務局長Danny Wan親自接待，介紹奧克蘭港運作。Danny Wan指出，台灣是奧克蘭港僅次於日本與南韓的第三大夥伴；奧克蘭港於建設過程中產生很多汙泥，這些汙泥後來被運用，打造出一座生態公園，成為當地看海鳥的聖地。

Danny Wan說，奧克蘭港擁有美國唯一的氫能源模式示範計畫區，在電力供應不夠的情況下，卡車可以透過添加氫氣行駛，而與電動車相比，加氫氣的卡車可以比電動車多跑一倍的路程，也希望透過此次交流，能與桃園建立航線。

桃園市長張善政率團訪問加州阿拉米達郡，親自邀請郡監督Lena Tam率團訪問桃園。圖／市府提供
桃園市長張善政率團訪問加州阿拉米達郡，親自邀請郡監督Lena Tam率團訪問桃園。圖／市府提供

張善政 電動

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