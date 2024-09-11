中油桃煉廠轉型有望？郭智輝：有好方案願意促成

經濟部長郭智輝今應立委牛煦庭邀約前往中油桃園煉油廠視察並與地方座談，針對地方期盼煉油廠朝高科技產業聚落方向轉型，雖未給明確答案，但同意專案會商，結合國發會與桃園市政府等單位研商方案。

中油桃煉廠位於桃園市南崁交流道旁，占地460公頃，週邊居民多達80萬人，近年因城市發展迅速、重大工安意外及環境污染等情，轉型問題地方關注。

牛煦庭表示，桃園煉油廠搬遷的議題是桃園重大公共議題之一，中油公司理應回應地方人民的需求及意見，持續為遷廠新址覓地，同時進行周邊土地活化及既有廠區轉型；中油也應該提供一個定期對話的溝通平台，主動說明覓地進度、污染減量、安全提升等政策推動進度，使政策施行的過程更加透明。

郭智輝表示自己對於煉油廠的轉型態度非常開放，比起現在的問題，他更想知道居民對轉型有什麼期望，如果有好的方案，他也願意促成。

桃園煉油廠遷廠自救會執行長、汴洲里長楊鑫坤表示，希望經濟部支持桃園煉油廠南門綠地新建新創科技大樓建設，並以此作為轉型啟動的第一步，配合中央亞洲矽谷政策目標，朝高科技聚落轉型。