別再幫樹木亂剃頭了 竹縣將邀專家來指點健康修剪方法

各地公園、校園等公共空間的樹木或行道樹常因不當修剪等作業方式，原本茂密枝葉的綠樹被「剃光頭」甚至「斷頭」，破壞景觀並造成樹勢衰弱危及樹木生存，新竹縣政府農業處為維護樹木生態營造城市綠化美學，下周將請專家來指點、分享樹木健康修剪的方式，有興趣者可上網報名。

農業處表示，這場講習 9月18日（周三）上午9點將於縣府前棟B1共享空間辦理樹木健康修剪講習，特別邀請前林業試驗所森林經營組長邱志明分享豐富且紮實的樹木修剪知識及概念，將以具體實際案例講述，包括樹木修剪原則及實例講解等等內容。

新竹縣政府表示，近年來因不當修剪、移植等作業方式，將原本的茂密枝葉「剃成光頭」或「斷頭」的情形，導致居民遊憩時無處可遮蔭，除了造成樹木樹型不美觀，甚至過度修剪導致樹勢衰弱逐步踏入死亡的爭議，也危及公共安全。

農業處表示，為避免類似情況，除請相關執行人員參酌林業及自然保育署編定的「景觀樹木修剪作業指引」，與新竹縣政府訂定的「新竹縣景觀樹木修剪及移植作業規範」，作為公共工程園藝景觀修剪作業循指引依據及參酌，也藉由辦理樹木健康及保育綠化講座，提供民眾、公部門人員、修剪樹木從業人員改善都市景觀環境、樹木保育知識，使大家具備正確修剪及綠化觀念，並對樹木本身和都市景觀都有所助益。