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全國農村競賽 桃園復興溪口台社區銀牌、大溪南興社區優等

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
溪口台傳統技術小米脫殼體驗。圖／農業局提供
溪口台傳統技術小米脫殼體驗。圖／農業局提供

桃園市政府農業局表示，全國金牌農村競賽歷經一年多的評比，桃園市復興區溪口台社區，及大溪區南興社區分別榮獲銀牌、優等；農業部今日舉辦頒獎典禮，由副總統蕭美琴頒獎和鼓勵。

農業局表示，溪口台社區從參與培根計畫開始，部落有共識以恢復泰雅文化為社區發展願景，因此在市府的輔導下，部落居民透過僱工購料，耆老指導部落青年共同實作重現泰雅穀倉，並打造小米基地，提供到訪遊客體驗的場域。除此，引導社區透過系列文化保存課程，從苧麻的種植、採收、取絲、染色到編織；藤編的取藤、剖藤到竹簍編織，將泰雅文化一步步傳承且記錄下來。結合社區的場域與工藝，搭配山林保有的生態環境，成為市府推動觀光旅遊的重要主題遊程。

大溪南興社區以聚落的信仰中心永昌宮為主軸，透過市府輔導社區辦理農村再生執行計畫，從場域的環境改善，包括廟宇周邊環境美化及土牛溝文化地景廣場建置，到發展以在地特色為主軸的社區品牌識別設計「神農來了」，再搭配文化保存，透過青草工藝保存，將社區內的百草步道植栽作為體驗活動運用，藉由小旅行、講座及工作坊等各式活動辦理，整合南興社區的產業、文化及生態。

農業局長陳冠義說明，兩社區從農村三生出發，放眼未來，是對於農村生活價值與環境世代永續的堅持，更要感謝各專家學者、市府同仁與社區這段時間的用心投入，彼此展現絕佳默契，才能寫下金牌農村亮眼一頁。市府會吸收這次寶貴的經驗，開拓出更多專屬桃園市農村的無限可能，也期許兩社區能持續擔任桃園市農村再生的領頭羊，為台灣農業和農村的發展共同努力。

副總統蕭美琴出席金牌農村競賽頒獎典禮，並與桃園獲獎的社區合影。圖／農業局提供
副總統蕭美琴出席金牌農村競賽頒獎典禮，並與桃園獲獎的社區合影。圖／農業局提供
全國金牌農村競賽桃園贏得好成績。圖／農業局提供
全國金牌農村競賽桃園贏得好成績。圖／農業局提供

桃園 農村再生

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