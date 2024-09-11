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新竹觀光巴士逢假日上路 免費載客繞行多個市區景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹假日觀光巴士上路，逢周末假日就在市區繞行免費載客。圖／新竹市府提供
新竹假日觀光巴士上路，逢周末假日就在市區繞行免費載客。圖／新竹市府提供

新竹市假日觀光巴士將從本周末起正式上路載客，逢周末及假日營運，從早上9點到晚上6點每20分鐘一班，沿途9處站點將繞行巨城、城隍廟及動物園等多個市區景點，全程免費搭車，要讓遊客坐巴士體驗新竹的城市風景。

代理市長邱臣遠表示，新竹市政府致力提升市民生活品質和城市吸引力，此次推出假日觀光巴士，具體落實市長高虹安「振興舊城觀光」政見，養成城市觀光重點發展，因此從9月14日起正式推出免費舊城區假日觀光巴士服務「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」，期望藉由便捷的交通工具，串聯起舊城區各大景點。

他提到，新竹市是全國古蹟密度最高的城市之一，觀光巴士沿線經過的景點都值得大家親身體驗，除了有巨城、城隍廟及動物園等耳熟能詳的景點，還有竹蓮寺、護城河、東門市場等地點，要讓遊客不僅體驗新竹古都的魅力，也能感受這座城市的美食與文化。

新竹假日觀光巴士服務將於9月14日起逢周末及假日營運，時間從上午9點至晚上6點，每20分鐘一班，使用小巴面貌載客，起點設於新竹火車站後站的新竹轉運站，並在舊城區設立9個站點，新竹火車站後站、竹蓮街口站、西門市場站、都城隍廟站、市政府站、北大橋站、曙光女中站、東門國小站、新竹公園站。

9處站點都距離景點非常近，包含新竹火車站、竹蓮寺、新竹大遠百、城隍廟、中央市場、東門市場、巨城、隆恩圳、護城河、新竹公園、新竹動物園等，涵蓋文史古蹟、特色廟宇、百貨商城、文化展館、商圈，讓遊客一次感受新竹豐富多彩的觀光風貌。

新竹市府城銷處表示，觀光巴士服務更與多家在地店家合作，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作超過30個店家，只要出示觀光巴士相關文宣品，即可享有各式各樣的優惠，同時也規畫集章活動、中秋市集、解謎活動與美食巴士，民眾可上新竹觀光巴士網查詢( https://www.hsinchusightseeingbus.com.tw/index/index.html )。

巴士 新竹 火車站

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