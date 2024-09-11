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市民活動中心線上租借不便 桃市府推2.0系統明年上線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府推動市民活動中心E化租借，不過民代批評線上租借不便。市府表示租借系統將重新建置，預計明年中上線。本報資料照片
桃園市府推動市民活動中心E化租借，不過民代批評線上租借不便。市府表示租借系統將重新建置，預計明年中上線。本報資料照片

桃園市有372個市民活動中心，市府推動E化租借，盼讓里民輕鬆預訂場地，不過民代批評，多數長輩不熟悉網路，租借系統還限制同時使用的人數，導致線上預約還要排隊。民政局坦言，系統效能無法承受大量連線，目前已調整線上和現場租借時間一致，租借系統也將重新建置，預計明年中上線。

桃園市有516個里，現有372個市民活動中心，由於部分里須共用活動中心，過去經常出現搶用亂象，選舉期間更容易引發糾紛。市府民政局為此建置E化租借系統，預計年底可完成110處，達到總活動中心數的30％，讓市民能不分時間、地點，上線申請場地。

不過，議員王珮毓接到民眾陳情，表示活動中心租借系統問題重重，除長輩不熟悉網路操作，還限制同時上線人數；線上系統凌晨0點開放預約，也與區公所現場登記時間早上8點不一致，進一步增加民眾使用難度。

議員魏筠也提到，線上租借系統一次只能上線10分鐘，若長者打字速度比較慢，恐來不及操作，此外宣導不足下，目前中壢開放11個場地裡，有些連轄區里長都搞不清楚狀況，更何況是長者社團，呼籲市府仍需多加努力。

民政局自治行政科長盧永樂回應，E化租借系統2015年建置至今約9年，系統效能目前已無法承受大量連線，市府智慧城鄉發展委員會已計畫重新建置「2.0系統」，預計明年中完成；市民活動中心現開放線上和現場租借，由於線上預約和現場租借時間不同，市府將重新調整，未來系統開放登記時間會調整為上午8點開始，減少民眾困擾。

市府預計2026年底前完成全面E化，達到租借、門禁和管理3大功能。盧永樂表示，民政局目標為手機遠端遙控開關門和監視器，針對流程繁瑣、介面不夠直覺等問題，民政局也正陸續蒐集相關問題，定期召開會議討論。

桃園 網路 議員

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