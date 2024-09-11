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桃園清除小花蔓澤蘭量翻倍 9/14龍潭首攜手民團除蔓

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園農業局動員除小花蔓澤蘭量和宣導如何除蔓。圖／農業局提供
桃園農業局動員除小花蔓澤蘭量和宣導如何除蔓。圖／農業局提供

桃園市政府農業局長陳冠義表示，2022年移除外來入侵種小花蔓澤蘭3050公斤，隔年移除5878公斤，今年至8月底為已移除8162公斤，面對蔓澤蘭快速生長，除邀集民眾除蔓，也委託專業公司清除小花蔓澤蘭，及教導民眾除蔓知識及技巧，並訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，每年10月至翌年2月為開花繁殖期，為避免種子擴散，此段期間不宜執行移除工作。

農業局指出，小花蔓澤蘭為世界百大外來入侵種，因生長快速、繁殖力強的特性，有「綠色殺手」之稱。農業局今年首度與民間團體合作，辦理「除蔓樂活、永續森活」桃園除蔓日活動，9月14日在龍潭區三水市民活動中心旁土地舉行，當天上午9時可現場報名外，也可事先透過線上報名，網址https://forms.gle/1aBnmCgCfu3vcqc79，歡迎民眾及企業團體為保護自然環境共同努力「除蔓」，活動當天也有免費食農教育體驗及環境教育體驗。

小花蔓澤蘭喜濕且趨光性強，葉片呈三角卵型或心型，葉緣為鋸齒狀，葉尾漸尖、其繁殖力強、生長速度極快，作為多年生藤本植物，會纏繞覆蓋於其他植物，造成死亡。小花蔓澤蘭一天內可快速生長20公分，節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，因此難以根除。

清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延。攀附於樹上的小花蔓澤蘭若無法清除，也要拔除根部後才可使其枯萎死亡。拔除後的小花蔓澤蘭需收集裝袋，不可隨意棄置，才能徹底清除。

陳冠義說明，市府清除小花蔓澤蘭行動符合聯合國永續發展目標（SDGs）第15項，保育陸域生態系，以及生物多樣性公約行動計畫中加強移除外來種的行動目標，而清除外來種及生物多樣性保育，需要社會大眾、企業團體參與響應，共同除蔓守護家園。

小花蔓澤蘭繁殖期不適合除蔓。圖／桃園市農業局提供
小花蔓澤蘭繁殖期不適合除蔓。圖／桃園市農業局提供

小花蔓澤蘭 桃園 永續

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