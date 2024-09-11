緩解保母缺 桃市加碼新進、留任托育人員補助

桃園市出生率六都最高，卻同時出現保母缺。為鼓勵托育人員投入及留任，桃市府加碼獎助，未滿1年的準公共居家托育人員可領取8000元補助1次，若持續留任，年資滿1年以上者每年還可領1萬5000元以上補助，此外，針對準公共托嬰中心托育人員也提高留任獎金。今年10月1日起將受理申請，預計可有2700人受惠。

市府統計，桃園市2歲以下幼兒約3.4萬人，全市準公共居家托育人員（俗稱保母）和準公共托嬰中心托育人員則為2700人，比例相當懸殊，居家托育人員也逐漸出現高齡化趨勢。

為鼓勵新血加入托育行列，市府婦幼局推出「新進居家托育人員獎助」，針對簽訂準公共化契約未滿1年、持續收托且通過考核的新進保母獎助8000元；考量觀音、新屋、大園、大溪及復興區等行政區居家托育人員數量較少，將再額外加碼2000元。

為鼓勵托育人員留任，針對持續收托且通過考核的居家托育人員，除衛福部每年補助1萬2000元，市府也將再依年資分級加碼，年資滿1年以上者再加3000元、3年以上者加6000元、5年以上者則加9000元。

至於準公共托嬰中心托育人員留任獎金，亦較往年再提升額度，婦幼局表示，準公共托嬰中心托育人員年資滿1年以上者可領2萬4000元、年資3年以上3萬元、年資5年以上3萬6000元，並新增年資10年以上每人4萬2000元。