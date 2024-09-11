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新屋托嬰中心在轉彎處紅線...家長吃罰單 將開放2時段臨停

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋托嬰中心暨親子館位在新屋市區中山路上，平常車多，加上托嬰中心位於轉彎處並畫設紅線，許多家長接送孩子臨停容易被警方開單，有民代接獲陳情希望能開放接送時臨停。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋托嬰中心暨親子館位在新屋市區中山路上，平常車多，加上托嬰中心位於轉彎處並畫設紅線，許多家長接送孩子臨停容易被警方開單，有民代接獲陳情希望能開放接送時臨停。記者翁唯真／攝影

桃園市新屋托嬰中心暨親子館位在新屋市區中山路上，平常車多，加上托嬰中心位於轉彎處並畫設紅線，許多家長接送孩子臨停容易被警方開單，有民代接獲陳情希望能開放接送時臨停。桃園市交通局，將增設時段性開放臨停接送告示牌，預計今年11月底完工。

陳睿生說，近期接獲許多家長反映，新屋托嬰中心接送時段，許多家長因需要接送孩童而有臨時停車需求，但因為門口是紅線，常常因此遭到檢舉或開單，但又因為托嬰中心，或是改畫成黃線，方便接送。

陳睿生表示，托嬰中心幼兒主要為0至2歲，有時下雨家長又怕被開單，只好將車停在附近淋雨接送，但真的相當不便，為維護孩子上下課能有安全、順暢的接送環境，睿生邀集交通局辦理會勘，研議在該處增設家長臨時停車告示牌，希望改善後能讓孩童接送環境能更友善、更安全。

交通局回應，日前經過會勘，將於該處增設2面時段性開放家長臨停接送區牌面，牌面開放時段為上午7時30分至9時及下午16時30分至18時，預計今年11月底完成相關改善工程。

告示牌 托嬰 桃園

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