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中秋節前夕桃園送暖 劉世芳探視因公受傷退伍人員
中秋節將至，內政部長劉世芳今天前往桃園市蘆竹區，探視在義務役服役期間因公受傷退伍人員，並致贈中秋節慰問金、禮品，感謝他們為國奉獻，也向提供生活協助的替代役男表達嘉勉。
內政部透過新聞稿表示，為強化對因公受傷退伍退役人員的照顧，役政司從民國100年起，推動「內政部替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具有職能、物理治療、護理及醫學專長的替代役男，提供因公受傷退伍人員就醫復健生活協助，13年來已有1401名替代役男參與，累計約7.7萬人次接受服務。
內政部指出，從102年開始，分別在北、中、南、東等區舉辦「役路相伴－袍澤情深座談活動」，由替代役公益大使團表演，邀請因公受傷退伍弟兄、家屬參加，共計已舉辦41場，吸引1萬1315人次參加。
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